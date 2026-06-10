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Звездата на Панатинайкос Кендрик Нън е на път да стане катарски национал

  • 10 юни 2026 | 11:44
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Звездата на Панатинайкос Кендрик Нън е на път да стане катарски национал

Звездата на гръцкия Панатинайкос Кендрик Нън е получил предложение да стане натурализиран национал на Катар като част от дългосрочен проект, водещ до Световното първенство по баскетбол през 2027 година, на което домакин ще бъде именно тази страна, съобщава SDNA.

Предложеното споразумение е за пет години и е на стойност около 1.5 милиона евро годишно, като плащанията са обвързани с участието на американския баскетболист с екипа на Катар в международни турнири.

30-годишният Нън би могъл да дебютира за катарския национален отбор още в следващите месеци. Очаква се страната да участва в квалификациите за Световното първенство, а може да се състезава и на Азиатските игри, които ще се проведат в Япония от 19 септември до 4 октомври, въпреки че статутът на събитието остава несигурен поради напрежението в Близкия изток.

Клубният тим на Кендрик Нън Панатинайкос е бил информиран за процеса от самото начало, като се смята, че преговорите вече са в последен етап.

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