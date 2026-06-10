Поражение за Ирак в последната контрола на тима преди старта на Мондиал 2026

Националният отбор на Ирак допусна поражение с 0:2 от Венецуела в последния подготвителен мач преди участието си на Световното първенство, проведен в Бриджвил, Илинойс. Полузащитникът Кристиан Касерес откри резултата за южноамериканците в 17-ата минута с удар от близка дистанция, а веднага след почивката халфът спечели единоборство и подаде на Хесус Рамирес, който удвои резултата. Тимът от Близкия изток завърши срещата с 10 души, след като нападателят Али Юсеф получи директен червен картон в 72-рата минута.

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Отборът на Ирак, воден от австралийския селекционер Греъм Арнолд, се класира за Световните финали за пръв път от 40 години и ще започне участието си срещу Норвегия на 17 юни, преди да се изправи срещу Франция и Сенегал на 23 и 26 юни. Венецуела не е сред участниците на Мондиал 2026 и остава единствената южноамериканска нация, която никога не се е класирала за Световно първенство.

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