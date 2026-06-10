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  3. Поражение за Ирак в последната контрола на тима преди старта на Мондиал 2026

Поражение за Ирак в последната контрола на тима преди старта на Мондиал 2026

  • 10 юни 2026 | 11:20
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Поражение за Ирак в последната контрола на тима преди старта на Мондиал 2026

Националният отбор на Ирак допусна поражение с 0:2 от Венецуела в последния подготвителен мач преди участието си на Световното първенство, проведен в Бриджвил, Илинойс. Полузащитникът Кристиан Касерес откри резултата за южноамериканците в 17-ата минута с удар от близка дистанция, а веднага след почивката халфът спечели единоборство и подаде на Хесус Рамирес, който удвои резултата. Тимът от Близкия изток завърши срещата с 10 души, след като нападателят Али Юсеф получи директен червен картон в 72-рата минута.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Отборът на Ирак, воден от австралийския селекционер Греъм Арнолд, се класира за Световните финали за пръв път от 40 години и ще започне участието си срещу Норвегия на 17 юни, преди да се изправи срещу Франция и Сенегал на 23 и 26 юни. Венецуела не е сред участниците на Мондиал 2026 и остава единствената южноамериканска нация, която никога не се е класирала за Световно първенство.

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