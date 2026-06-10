Зверев: Надал ми пишеше през целия "Ролан Гарос"

Една нощ на празненства и съвсем малко сън — не успяха да помрачат първоначалната еуфория от триумфа в Големия шлем за Александър Зверев. Говорейки ден след като вдигна първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, германецът размишляваше върху огромната гама от емоции, които съпътстваха победата му.

След като надви Флавио Коболи и спечели първата си титла от Шлема при четвъртото си участие във финален мач, Зверев може би все още се опитваше ясно да осмисли големия си момент на парижкия клей.

„Беше просто облекчение, радост, всичко заедно“, каза №3 в ранглистата пред ATPTour.com. „Не осъзнах, че съм спечелил мача, докато не видях щаба си да скача и да празнува. В главата си си мислиш: "Е, трябва да продължа да играя", но после видях баща ми да вдига ръце във въздуха. Тогава някак ме връхлетя. Добре, направихме го. Постигнахме го. Ние сме шампиони от Големия шлем.“

Големият пробив на Зверев дойде след повече от десетилетие упорита работа в ATP тура. Той игра в квалификации на турнир от най-високо ниво още на 14-годишна възраст — в Мец през 2011 г. — и вече беше натрупал 548 победи в кариерата си, преди дори да стъпи на корта на „Ролан Гарос“ 2026. Списъкът с големи имена, които го поздравиха след победата, е признание за нещо неоспоримо: пробивът на Зверев в Големия шлем беше извоюван с много труд. Сред хората, които му изпратиха поздравления, беше и човек, който отлично знае какво е необходимо, за да спечелиш короната на „Ролан Гарос“ — рекордният 14-кратен шампион Рафаел Надал.

„Поздравителните съобщения бяха специални, но за мен беше още по-специално, че Рафа ми пишеше през целия "Ролан Гарос" и наистина следеше какво се случва“, разкри Зверев. „Това е още по-специално за мен... За мен се открои и туитът на Били Джийн Кинг, много ми хареса. Много велики спортисти и страхотни хора ме поздравиха и това е специално усещане.“

Като се има предвид изключителният рекорд на Надал на турнира на клей, дали е имало някакъв съвет, който да бъде предаден на Зверев, докато той напредваше в схемата?

„Не. По-скоро беше, че се надява да спечеля и подобни неща“, каза Зверев, чиято по-широка история на „Ролан Гарос“ завинаги ще бъде преплетена с емблематичния испански левичар. Двамата изиграха паметен двубой от над три часа на полуфиналите през 2022 г., преди Зверев да се откаже заради тежка контузия в глезена, докато мачът беше в тайбрек на втория сет.

Зверев най-накрая показа на какво е способен

Зверев влезе във финала в неделя срещу Коболи с баланс 0-3 във финали от Големия шлем. Тези поражения — през 2021, 2024 и 2025 г. — бяха разпределени в рамките на пет сезона, а Зверев призна, че предишните му болезнени загуби във финални мачове понякога са го карали да се пита дали някога ще реализира потенциала си да стане шампион от Големия шлем, за който отдавна се говореше.

„Детското ми аз беше много по-уверено, че ще спечеля турнир от Големия шлем, отколкото съм аз сега“, каза той. „Отне много време, но мисля, че това го направи още по-сладко. Да го постигна тук, особено в Париж — където съм имал много трудни моменти, много разбити надежди, както и контузия — да го постигна на този корт е най-специалното чувство.“

Германия е страна, която обича тениса, с дълга история на домакинство на големи турнири и създаване на таланти от най-висока класа. Въпреки това Зверев е едва петият германец — при мъжете или жените — който печели титла от Големия шлем в Откритата ера. Роденият в Хамбург тенисист, известен със силния си сервис, говори с гордост за това, че добавя нова страница към тенис наследството на родината си.

„Имаме много богата тенис история, очевидно с Борис Бекер и Щефи Граф начело“, каза Зверев. „Имахме много големи успехи при жените през последните години — с Анджи Кербер и много състезателки от Топ 10 при жените. Но при мъжете ни беше малко по-трудно след Борис и Михаел Щих.

Имахме страхотни играчи като Томи Хаас, Николас Кифер, Райнер Шютлер, но никой не успя да спечели титла от Големия шлем. Имам чувството, че цялата нация наистина го чакаше — чакаше с мисълта кога ще се случи? Минаха 30 години от последния шампион от Големия шлем от Германия и просто съм щастлив, че мога да им дам такъв. Това е най-важното.“

Както винаги в забързания свят на тениса, Зверев има сравнително ограничено време да се наслади на триумфа си на „Ролан Гарос“. Освен че трябва да изпълни някои ангажименти към спонсори, той трябва бързо да започне подготовка за следващия си турнир — на напълно различна настилка. Следващото му участие ще бъде в Хале, който започва на 15 юни.

„Няма да тренирам няколко дни, но трябва да отида в Германия“, каза Зверев, когато беше попитан за плановете си за първата седмица като шампион от Големия шлем. „Сега трябва да изпълня задълженията си, а после в четвъртък вече ще бъда в Хале и ще тренирам, подготвяйки се за следващия турнир. Това е нашият живот, това е тенисът.“

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