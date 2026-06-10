Дерик Люис преди UFC Белия дом: Не искам да изложа президента

Дерик Люис не се притеснява от номерата на Джош Хокит, а просто иска да накара Доналд Тръмп да се гордее с него.

Този уикенд Люис се изправя срещу Хокит в подгряващ мач на събитието UFC Белия дом. Двубоят беше добавен последен към галавечерта по изричното настояване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който е голям фен на Люис. Въпреки че беше финалният мач в програмата, Хокит и Люис вече привлякоха голяма част от вниманието благодарение на ексцентричното поведение на Хокит по време на пресконференцията. Като дългогодишен ветеран в бойните спортове обаче, това не притеснява Люис.

„Наистина не ми пука“, заяви Люис относно изблиците на Хокит на пресконференцията. „Вярвам, че момчетата правят такива неща, просто защото няма за какво друго да се хванат. Той не ме познава, аз не го познавам.“

„Затова вярвам, че той просто говори и прави такива неща, за да влезе под кожата на някого, когото не познава. След няколко седмици ще се млатим, така че трябва да намериш някаква мотивация“, добави боецът.

„Не ме интересуват всичките тези приказки“, продължи Люис. „Достатъчно дълго съм в този спорт, за да знам, че момчетата могат да говорят каквото си искат. Казвайте каквото щете, няма значение. Задават ни тези въпроси постоянно, така че понякога бойците не знаят какво да кажат и просто говорят каквото им дойде. Аз така правя.“

Това, което наистина вълнува Люис, е представянето му този уикенд. Той имаше ужасяващ последен мач, в който загуби с технически нокаут от Уолдо Кортес-Акоста през януари на UFC 324. Люис отдаде слабото си представяне на контузия в гърба, която по думите му вече е напълно излекувана. Сега той влиза в този двубой с желанието да се докаже.

„Всичко зависи от това как ще нокаутирам този човек. Вярвам, че мога“, каза Люис. „Той поема много удари. Вярвам, че не може да понесе това, което съм готов да му дам. Клише е, не искам да звуча като клише, но това наистина е най-добрата форма, в която съм бил. Кондиционно, всичко. Наистина искам да се представя добре.“

„Особено важно е, че не искам да изложа президента. Искам да изляза и да се представя на ниво. Да покажа на всички защо съм един от любимите му бойци.“

В момента Люис държи рекорда за най-много нокаути в историята на UFC – 16. Той държи и неофициалния рекорд за най-много сваляния на панталони в октагона, което се превърна в негова запазена марка при празнуване на победа. Но докато възнамерява да увеличи рекорда си за нокаути, „Черния звяр“ заяви, че естеството на събитието в Белия дом означава, че неофициалният му рекорд няма да бъде подобрен този уикенд.

„Ще бъда по-професионален, така че просто ще хвърля предпазителя си в публиката“, каза Люис.

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