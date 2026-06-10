Спонсор отличи младите медалисти от еврошампионатите по борба в Самоков

Един от спонсорите на Българската федерация по борба – Arnold, осигури парични награди и ваучери за храна за младите български състезатели, спечелили медали на Европейските първенства за кадети и кадетки до 17 години и за момчета и момичета до 15 години, които се проведоха в Самоков.

Наградите бяха връчени на медалистите, които не успяха да присъстват на първата официална церемония по награждаването, организирана от Българската федерация по борба след приключването на двата шампионата.

Президентът на БФ Борба Станка Златева поздрави младите национали за постигнатите успехи и им пожела да продължат да работят упорито, да развиват своя потенциал и да прославят България на големите международни първенства.

„Тези успехи ни дават увереност, че вървим в правилната посока. Още когато поехме управлението на федерацията, поехме ангажимент да върнем българските традиции в борбата и да възстановим силната българска школа. Работим последователно за това – с повече лагери, повече внимание към децата и младите състезатели и ясна стратегия за тяхното развитие. Именно тези момчета и момичета са бъдещето на българската борба. Убедена съм, че ако продължат да тренират със същото желание и дисциплина, след няколко години ще ги виждаме на почетните стълбички на световни първенства и олимпийски игри“, заяви Станка Златева.

Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 години и за момчета и момичета до 15 години. Те спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

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