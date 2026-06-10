Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Спонсор отличи младите медалисти от еврошампионатите по борба в Самоков

Спонсор отличи младите медалисти от еврошампионатите по борба в Самоков

  • 10 юни 2026 | 08:43
  • 324
  • 0
Спонсор отличи младите медалисти от еврошампионатите по борба в Самоков

Един от спонсорите на Българската федерация по борба – Arnold, осигури парични награди и ваучери за храна за младите български състезатели, спечелили медали на Европейските първенства за кадети и кадетки до 17 години и за момчета и момичета до 15 години, които се проведоха в Самоков.

Наградите бяха връчени на медалистите, които не успяха да присъстват на първата официална церемония по награждаването, организирана от Българската федерация по борба след приключването на двата шампионата.

Президентът на БФ Борба Станка Златева поздрави младите национали за постигнатите успехи и им пожела да продължат да работят упорито, да развиват своя потенциал и да прославят България на големите международни първенства.

„Тези успехи ни дават увереност, че вървим в правилната посока. Още когато поехме управлението на федерацията, поехме ангажимент да върнем българските традиции в борбата и да възстановим силната българска школа. Работим последователно за това – с повече лагери, повече внимание към децата и младите състезатели и ясна стратегия за тяхното развитие. Именно тези момчета и момичета са бъдещето на българската борба. Убедена съм, че ако продължат да тренират със същото желание и дисциплина, след няколко години ще ги виждаме на почетните стълбички на световни първенства и олимпийски игри“, заяви Станка Златева.

Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 години и за момчета и момичета до 15 години. Те спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

MAX FIGHT обявиха нов формат за начинаещи ММА бойци

MAX FIGHT обявиха нов формат за начинаещи ММА бойци

  • 9 юни 2026 | 20:51
  • 532
  • 1
UFC се завръщат в Париж

UFC се завръщат в Париж

  • 9 юни 2026 | 19:38
  • 882
  • 0
Съдебен иск в последната минута цели да спре UFC Белия дом

Съдебен иск в последната минута цели да спре UFC Белия дом

  • 9 юни 2026 | 14:54
  • 284
  • 1
47-годишен бивш световен шампион потвърди завръщането си на ринга

47-годишен бивш световен шампион потвърди завръщането си на ринга

  • 9 юни 2026 | 14:04
  • 4328
  • 0
Олимпийски, световни и европейски медалисти ще боксират в Перник

Олимпийски, световни и европейски медалисти ще боксират в Перник

  • 9 юни 2026 | 13:48
  • 869
  • 0
Дейна Уайт очаква гледаемост от ранга на Супербоул за UFC Белия дом

Дейна Уайт очаква гледаемост от ранга на Супербоул за UFC Белия дом

  • 9 юни 2026 | 13:47
  • 599
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 1556
  • 2
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 863
  • 6
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 7136
  • 9
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

  • 10 юни 2026 | 08:41
  • 1364
  • 1
Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

  • 10 юни 2026 | 07:40
  • 3108
  • 2
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 13029
  • 28