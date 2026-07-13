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  3. Пето място за Григор Чернаков на Европейското по борба до 20 години

Пето място за Григор Чернаков на Европейското по борба до 20 години

  • 13 юли 2026 | 00:20
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Пето място за Григор Чернаков на Европейското по борба до 20 години

Григор Чернаков завърши на пето място на Европейското първенство по борба за юноши до 20 години в Скопие, Република Северна Македония. В малкия финал българинът отстъпи пред румънеца Дариус Сас с 4:6 в категория до 92 кг на свободния стил.

Чернаков водеше с 4:1 близо 40 секунди преди края, но съперникът му успя да вземе 4 точки, а контестацията от българския щаб не бе уважена, което донесе още една точка на съперника за крайното 4:6.

Преди това пети завършиха Александър Делчев (65) и Владислав Сеизов (70), също в свободния стил.

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