Борусия (М) се подсили с шведски национал

Германският футболен клуб Борусия (Мьонхенгладбах) привлече шведския нападател Исак Лидберг от тима от втора Бундеслига - Дармщад, съобщава ДПА.

27-годишният офанзивен футболист, който е юноша на шведския Хамарби и има три мача с националната фланелка на скандинавската страна, подписа четиригодишен договор с "жребците". Трансферната сума, която е заплатил клубът от германския елит, е около 3,5 милиона евро.

Лидберг отбеляза 17 попадения през миналата кампания, с което се нареди втори при голмайсторите във втория ешелон. Шведът записа общо 31 гола в 58 мача за Дармщад през двата си сезона в отбора.

"Исак носи истинска голова заплаха, физически силен е и знае как да се справя с единоборствата. Заедно с динамиката в играта му и силната му психика, това ни дава агресивен централен нападател", заяви спортният директор на Гладбах - Рувен Шрьодер.

Лидберг е петото ново попълнение за тима на Борусия, който завърши на 12-ата позиция в Бундеслигата през изминалия сезон.

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