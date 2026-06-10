Драматична победа доближи Алмерия до Ла Лига

Отборът на Алмерия се класира за финалния плейоф за влизане в испанския елит, след като надделя над Кастейон с драматичното 3:2 у дома във втория полуфинален мач-реванш. След равенството 1:1 в първата среща, домакините продължават напред в плейофите с общ резултат 4:3.

Резултатът на стадиона в Алмерия бе открит в 40-ата минута, когато полузащитникът Адри Ембарба се разписа за 1:0 след асистенция на Мигел де ла Фуенте. Този аванс на домакините се запази до края на първото полувреме.

Началото на втората част обаче донесе пълен обрат в събитията. В 56-ата минута Алекс Калатрава изравни за Кастейон – 1:1. Дванадесет минути по-късно, в 68-ата минута, гостите поведоха в резултата. Влезлият малко преди това като резерва Роналдо асистира на защитника Агустин Сиенра, който отбеляза за 1:2.

Алмерия обаче реагира незабавно и се върна инициативата. В 79-ата минута бранителят Алекс Муньос възстанови равенството за 2:2 след прецизен пас на Дион Лопи. Кулминацията на драмата настъпи в добавеното време на срещата, когато в 93-тата минута Стефан Джодич реализира решителния гол за 3:2 след асистенция на Нико Меламед.

След този успех за Алмерия предстои решителният финален плейоф за промоция в Ла Лига. Отборът ще спори за място в елита срещу победителя от другата полуфинална двойка между Малага и Лас Палмас, като крайният победител ще бъде излъчен отново в два мача на разменено гостуване.

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Снимки: Imago