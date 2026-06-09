Иван Атанасов: Целите са до няколко години Нефтохимик да има всички възрасти в женското направление

Доста хора с нетърпение са чакали този момент – най-разпознаваемият и успешен волейболен клуб в Бургас да започне и работа с момичета, коментира първият треньор в женското направление

Иван Атанасов е първият треньор в историята на женското направление на ВК Нефтохимик 2010 (Бургас), което се създаде преди дни.

Той е роден през 1992 г. в град Средец, като там започва и пътят му във волейбола. За първи път участва в турнир в 4 клас. Има бронзов медал от Държавните клубни игри с отбора на Средец и редица финални турнири с ВК Нефтохимик 2010. Преминава в Нефтохимик, когато е в 8 клас.

„Прекарах пет незабравими години в юношеските формации на клуба, като във всяка от тях неизменно бяхме в Топ 6 на България. Два сезона бях и капитан на отбора“, споделя Атанасов. Треньорската му кариера започва преди 4 години, когато заедно с още четирима души създава ВК Бургос Волей.

ВК Нефтохимик прави революционна стъпка, открива женско направление

Възрастовата формация на момичетата, която тренира, е постоянно на едно от призовите места в региона, като още на втората година класира тима на държавни финали.

„През изминалия сезон стигнахме до последната стъпка преди Държавните финали – допълнителната квалификация, но отпаднахме в най-силната група с отборите на ЦПВК, Кюстендил и ЦСКА. Вярвам, че големите ми успехи тепърва предстоят с екипа на ВК Нефтохимик 2010“, казва Иван, който има две деца – дъщеря на 10 години и син на 8.

Ето какво заяви той пред официалния клубен сайт на ВК Нефтохимик 2010:

Как се стигна до вашия избор за треньор в женското направление, което за първи път в историята се създава във ВК Нефтохимик 2010? Кой осъществи първия контакт с вас и много ли мислихте, преди да приемете?

Първия контакт с мен осъществи спортният директор на клуба Иван Станев, след което проведохме обща среща и с президента г-н Огнян Томов, на която обсъдихме визията за създаването на новия проект. Не мислих дълго, защото за мен Нефтохимик означава много. Играл съм 5 години в юношеските формации на клуба и нося духа му в себе си. Как се е стигнало до моя избор може би трябва да попитате ръководството – предполагам, че са видели нещо в мен и са решили да ми гласуват това доверие и тази голяма отговорност, за което съм им изключително благодарен и ще дам всичко от себе си, за да отговоря на очакванията им.

Какви са целите, които ви постави президентът – г-н Огнян Томов, и как ще протича работата ви със спортния директор Иван Станев, който остава старши треньор на мъжкия тим и за новия сезон?

Основната цел е да започнем да изграждаме една устойчива структура на бъдещото женско волейболно поколение в Нефтохимик (Бургас), като започнем от най-малките. Амбициите са до няколко години клубът да има представители във всички възрасти от U14 до U20. Освен волейболистки, за ръководството е изключително важно да създадем стойностни хора, възпитавайки в тях ценности и качества като дисциплина, отговорност, трудолюбие, постоянство, доблест и честност. Със спортния директор сме в постоянна комуникация и в негово лице, както и в лицето на президента и целия административен екип, получавам пълно съдействие по всички текущи въпроси. Клубът ще предостави едни страхотни условия за работа и развитие на младите волейболистки. За мен е голям плюс да имам досег до такива хора като ръководителите и треньорите в клуба. Хората като Иван Станев например освен легенди на нашия клуб са и пример за подражание като треньори и като личности. Моето желание е да се уча и да попивам от техния огромен опит, за да продължа да се развивам.

Колко момичета са се записали досега, има ли деца, които се записват сами? С какво впечатление оставате от разговорите с родителите – какво очакват от вас като треньор и от ВК Нефтохимик 2010 като клуб?

Към момента има записани почти 20 деца, като освен за възрастовите групи под 14 г. и под 16 г. сериозен интерес има и за възрастовата група под 18 г. Част от по-големите момичета, се записват сами. От разговорите с родителите оставам с впечатление, че доста хора с нетърпение са чакали този момент – най-разпознаваемият и успешен волейболен клуб в Бургас да започне и работа с момичета. От нас като клуб очакват отлични условия за подготовка, каквито ще има, а от мен като треньор, предполагам, това, което всеки родител иска да вижда в детето си – прогрес ден след ден в чисто волейболен аспект, но паралелно с това и запалване на любовта към спорта, изграждане на приоритети и качества, които ще са им полезни и занапред в живота, без значение в каква област ще решат да се развиват. За родителите е много важно децата им да растат в здрава среда, която ги държи далеч от пороците на улицата. А най-добрата такава среда е спорта.

В Спортното училище „Юрий Гагарин“ това лято има прием за 8 клас и за момичета в профил „Волейбол“. Има ли вариант да дойдат още момичета от приема в Спортното училище или тези, които са се записали, ще кандидатстват и в спортното? Или пък има деца, които предпочитат да бъдат приети в други гимназии в Бургас и едновременно с това да се занимават с волейбол във ВК Нефтохимик 2010?

Срокът за подаване на документи за прием в Спортното училище „Юрий Гагарин“ в град Бургас е до 20 юни. Надяваме се на сериозен интерес както от момичета, така и от момчета, защото спортните училища са важен фактор за развитие на високото спортно майсторство. Бургаското спортно училище има силно изразени традиции във волейбола. Иначе има и деца, които предпочитат професионалните гимназии, като паралелно с това продължават и да спортуват на високо ниво. Според мен, когато има желание, дисциплина и ясни приоритети, се намира време за всичко. Със сигурност отварянето на профил „Волейбол“ в спортното училище е добра новина и съм убеден, че през следващите години интересът към него само ще нараства.

Обикновено тенденцията е, че момичетата се развиват по-бързо от момчетата във всякакъв смисъл. Така ли е и има ли значение това във волейбола?

Да, като цяло момичетата често достигат по-рано определени етапи от физическото и емоционалното си развитие в сравнение с момчетата. Това обаче не означава, че са по-добри спортисти от момчетата, просто развитието им протича по различен начин. Във волейбола това има значение най-вече в по-ранните възрастови групи. Момичетата обикновено по-рано развиват концентрация, дисциплина, координация и умение да работят в екип, което помага за по-бързото усвояване на техниката и тактиката. С напредването на възрастта тези разлики постепенно се стопяват и най-важни остават индивидуалните качества – трудолюбие, постоянство, желание за развитие и любов към спорта. Като треньор виждам, че успехът не зависи толкова от пола, колкото от характера и отношението към тренировъчния процес.

Кое е най-специфичното в работата с момичета за разлика от занятията с момчетата?

През последните четири сезона работих почти изцяло с момичета и смятам, че това ми даде възможност да опозная много добре спецификата на тази работа. Според мен най-важното е, че при момичетата комуникацията и доверието между треньор и състезател са от изключително значение. Те често са по-взискателни към себе си, имат по силно изразено Аз, по-емоционално преживяват успехите и неуспехите и затова е важно треньорът не само да обучава, но и да умее да мотивира, да подкрепя и да изгражда увереност. Разбира се, всяко дете е различно и не бих искал да поставям всички под общ знаменател. Но моят опит показва, че когато спечелиш доверието на момичетата и създадеш добра атмосфера в отбора, те се отдават изцяло на тренировъчния процес и работят с голямо желание и дисциплина.

Какво бихте искали да кажете на родителите, чиито деца вече са при вас, и на хората в Бургас като цяло във връзка със старта на женското направление във ВК Нефтохимик 2010? На 15 юни започват тренировките…

Преди всичко искам да благодаря на родителите, които вече ни се довериха и повериха децата си на нашия екип. За нас това е голяма отговорност. Нашата цел не е само да учим момичетата на волейбол, а да им помогнем да изградят дисциплина, увереност, уважение към другите и любов към спорта.

Стартът на женското направление е важна стъпка както за клуба, така и за развитието на волейбола в Бургас. Вярвам, че градът има много талантливи деца и заслужава още повече възможности за тяхното развитие.

Към всички родители, които все още обмислят дали да запишат децата си, бих казал да дойдат, да се запознаят с нас и да видят атмосферата в залата. Волейболът е спорт, който изгражда не само добри състезатели, но и добри личности.

Ще има възможност за записвания и след 15 юни, когато започват тренировките, тъй като до началото на новия сезон има доста време. Ще се радваме да посрещнем всяко момиче, което има желание да спортува, да се развива и да бъде част от един истински отбор. Днешните деца са бъдещето на бургаския волейбол и нашата задача е да им дадем среда, в която да растат уверени, здрави и щастливи!

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