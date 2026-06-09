MAX FIGHT обявиха нов формат за начинаещи ММА бойци

Бойната верига MAX FIGHT ще даде ново поле за изява за състезатели по смесени бойни изкуства. Президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов сподели за феновете на бойните спортове, че приема записвания за новия формат MAX FIGHT MMA GENERATION - платформа за обиграване и развитие на млади ММА бойци.

Джубрилов разкри, че планира през 2027-а да организира ММА турнири с олекотен правилник, тренировъчни лагери и реална състезателна среда. В уебсайта на MAX FIGHT MMA GENERATION е обявено, че програмата на организаторите е насочена към бойци между 12 и 17 години, а преминалите през платформата получават път към професионалната сцена на MAX FIGHT Championship.

"Не е нужно да имате регистриран клуб по ММА. Платформата е отворена за всеки, който развива млади таланти, независимо в коя федерация е клубът или дали изобщо има такъв", казва се още в уебсайта на MAX FIGHT.

Сред имената, които са обявени, че ще водят тренировъчни лагери са ММА пионери като Никола Дипчиков, Росен Димитров, Румен Димитров, Камен Георгиев, Светлозар Савов.

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