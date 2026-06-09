Стоян Димитров остава в Нефтохимик 2010 за трета поредна година

"ВК Нефтохимик 2010 има удоволствието да обяви, че един от най-талантливите млади състезатели в българското първенство - Стоян Димитров, остава в тима за още една година", написаха от бургаския клуб, който спечели Купата на България и стана вицешампион в първенството.

Сериозни промени във вицешампиона Нефтохимик

"Това ще е трети сезон за 22-годишния диагонал от Тополовград с екипа на "нефтохимиците", с които през януари в Самоков спечели Купата на България, а след това стана и вицешампион на страната.

Стоян, който през лятото на 2024 година дойде от Берое, имаше решителни прояви в хода на сезона, като блесна при победата с 3:1 над Левски в София в третия двубой от финалните плейофи за титлата. Той е вторият след посрещача Димитър Василев, чието оставане за още един сезон ВК Нефтохимик 2010 обявява официално", написаха още от бургаския клуб.

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