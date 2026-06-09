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UFC се завръщат в Париж

  • 9 юни 2026 | 19:38
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UFC се завръщат в Париж

UFC официално обяви завръщането си във Франция, като следващата галавечер в Париж ще се проведе на 5 септември в зала "Accor Arena". Организацията потвърди новината в понеделник, слагайки край на спекулациите около следващото си събитие във френската столица. Това ще бъде поредното посещение на UFC в Париж след изключително успешните галавечери през последните години, които затвърдиха Франция като един от най-силните европейски пазари за смесени бойни изкуства.

От дебюта на организацията в страната през 2022 година насам всяко събитие в Париж се радва на огромен интерес, разпродадени билети и впечатляваща атмосфера. Френската публика бързо се утвърди като една от най-шумните и емоционални в света на UFC. Все още не са обявени двубоите за картата, но очакванията са някои от най-големите френски звезди да намерят място в програмата. Сред имената, които феновете най-често свързват със събитието, са Сирил Ган, Насурдин Имавов, Беноа Сен Дени и Манон Фиоро.

Париж се превърна в ключова спирка от международния календар на UFC след легализирането на ММА във Франция през 2020 година. Оттогава развитието на спорта в страната е впечатляващо, а местните бойци все по-често се утвърждават сред световния елит. Очаква се повече информация за бойната карта и продажбата на билети да бъде обявена през следващите седмици.

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