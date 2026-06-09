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Марица и Ванеса Агбортаби се разделят след два сезона

  • 9 юни 2026 | 14:32
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Ванеса Агбортаби няма да бъде част от Марица (Пловдив) през следващия сезон. Германската волейболистка и клубът се разделят след края на изминалата кампания в Националната волейболна лига Демакс.

Агбортаби се присъедини към отбора на "жълто-сините" през лятото на 2024 година и веднага се превърна в основна фигура в състава на пловдивчанки. Със своите качества и опит тя помогна на Марица да спечели „Златен дубъл“ и в двата сезона, в които бе част от клуба. Освен това, посрещачката бе част и от историческия успех на Марица през 2025 година, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига.

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ВК Марица (Пловдив) благодари на Ванеса Агбортаби за нейния принос към постиженията на отбора в последните две години и ѝ пожела много успехи в новите предизвикателства в кариерата ѝ.

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