Дейна Уайт очаква гледаемост от ранга на Супербоул за UFC Белия дом

Остава по-малко от седмица до UFC Свобода 250, а очакванията към събитието са по-високи от всякога.

В неделя водещата световна ММА организация ще проведе първото си, и вероятно единствено, събитие в Белия дом, организирайки едно от най-обсъжданите спортни зрелища на годината – битки в клетка на поляната пред резиденцията. Галавечерта е част от проекта Америка 250, с който Съединените щати отбелязват 250-годишнината от основаването на нацията. С наближаването на събитието, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт изрази удивлението си, че всичко това наистина ще се случи.

„Това определено е уникално по рода си събитие“, заяви Уайт пред TNT Fight Sports. „И като се замислиш откъде тръгнахме, как започна целият този спорт и как беше заклеймяван в Съединените щати, да се отправим към Белия дом сега е доста сюрреалистично.“

Уайт и UFC не за първи път организират специални, еднократни събития. Най-скорошният пример е галавечерта в "Сферата" в Лас Вегас през 2024 г., посветена на независимостта на Мексико. Това събитие включваше множество уникални промоционални елементи и според съобщенията е струвало на организацията 20 милиона долара. UFC Белия дом ще бъде значително по-скъпо, но Уайт обещава още по-грандиозно изживяване.

„Събитието в Сферата трябваше да спечели всяка възможна награда за продукция“, каза Уайт. „Не спечели. Което не ме изненадва, много е политизирано. Ако не спечелим всяка награда за продукция за битката в Белия дом, просто трябва да спрат да раздават такива награди, защото ще е пълна лъжа.“

„Бойците от основното събитие ще излязат от Овалния кабинет“, добави Уайт. „Излизанията и всичко около тази битка са невероятни и единствени по рода си.“

Дали UFC Белия дом ще спечели някакви отличия, предстои да видим, но събитието със сигурност привлече огромно внимание. Уайт и екипът му вярват, че това внимание ще доведе до най-голямото събитие в историята на ММА.

„За феновете на UFC по целия свят това е едно много уникално изживяване за всички“, каза Уайт. „Очакваме гледаемост от ранга на „Супербоул“ за тази битка.“

За сравнение, Супер Боул ХЛ, който се проведе през февруари, привлече средно 124,9 милиона зрители в Съединените щати. Най-гледаното ММА събитие в САЩ до момента е галавечерта на Netflix с участието на Ронда Роузи и Джина Карано, която се състоя през май и събра 9 милиона зрители в страната.

UFC Белия дом ще се проведе тази неделя, 14 юни, като основното събитие е битка за титлата в лека категория между Илия Топурия и Джъстин Гейджи.

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