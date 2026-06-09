Има ли крачки при последния кош на Балкан? Тити Папазов обяви Локо (Пд) за истински шампион

Голям скандал гърми в баскетбола ни! Жертвата е Локомотив Пловдив. Видео показва, че Балкан печели титлата в последните секунди на петия мач с кош след очевидни крачки, пише “Марица”.

Кадрите бяха пуснати от BGbasket с последният кош на Маконико, който реши съдбата на титлата в НБЛ.

"Съмненията за крачки на американеца са съвсем основателни. Но има ли такива? Ще си позволя да пусна ситуацията на забавен каданс, защото ситуацията го изисква. Сигурен съм, че феновете на Балкан ще броят само до 2, докато тези на Локомотив Пловдив до 3, даже 4. Забележете кога Маконико хваща с две ръце топката и пребройте сами. Успех!", написа баскетболният спец и треньор Валентин Ангелов и пусна видеото на стената си.

Всички коментари бяха категорични, че има крачки, то е очевидно. Само един фен на Балкан оспори, че пък срещу американеца има фаул.

В коментар обаче изригна Тити Папазов. Президентът на Левски написа:

"Крачките не са коментар. Те са категорични. Дори новото правило, което има вече с така наречената нулева стъпка не важи, защото крачките са 0,1,2,3. Крачки, който се оказаха решителни за изхода на двубоя и промениха шампиона!

Никой в Ботевград, прекрасната публика, добър борещ се до последно винаги отбор, много добър треньор!

Виновни са тези, които допуснаха единият от двата отбора да определя кои съдии да свирят мача.

Ръководството на Балкан знаеше горчивата истина, а тя е! По- добре играещия баскетбол отбор в тази серия дори и за хората от Балкан беше отбора шлагер в това първенство ЛОКОМОТИВ!!!!

Факторите в Балкан успяха. Определиха кой да не свири!

Те успяха, защото се бориха за своята кауза! Целта оправда средствата е сентенция да оправдаеш своя некоректна, недостойно особено в спорта позиция!

Сега идва ред на виновните! Тези които трябваше просто да кажат: “ Господа ние не Ви се бъркахме когато вие правихте лятото на 2025 този “ шампионски” отбор. Вие няма да ни се бъркате когато ние искаме да направим шампионска номинация за истински 5 ти финал”

Шампионска номинация е тази, която днес няма да се налага да гледаме видео с грешни решения за мача. Най- малкото едно с фатална грешка променяща реалния( истински ).

ЛОКОМОТИВ ПОБЕДИТЕЛ!!

След 05.10.2026 мога категорично да обещая, че ако успея да стана президент на Българския Баскетбол няма да има възможност нито един клуб да получи права да се бърка на съдийската комисия! За се уверите, че ще е така просто ме изберете!", написа Тити.

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