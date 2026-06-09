Везенков идва в България! Двама титуляри отпадат и двама нови се включват за мача с Норвегия

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубоя от група В срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.
Селекционерът Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в "Арена Ботевград", като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенския Цедевита Любляна, както и състезаващият се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов.
В тима обаче не са включени Коди Милър-Макинтайър и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния отбор.
От състава отпада и игралия с екипа на Панатинайкос в турнира на Евролигата Next Generation Кристиян Занов, който има ангажименти с националния отбор до 18 години.
България е лидер в група В с 5 точки, с точка повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67:76.
Съставът на България:
Умоджа Гибсън - Цедевита Любляна (Словения)
Константин Тошков - Балкан
Александър Гавалюгов - Санта Клара (NCAA, САЩ)
Павлин Иванов - Спартак Плевен
Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
Кръстомир Михов - Локомотив Пловдив
Мартин Русев - Спартак Плевен
Мирослав Васов - Рилски спортист
Борислав Младенов - Виена (Австрия)
Иван Алипиев - Римини (Италия)
Иван Спиров - Кливланд стейт (NCAA, САЩ)
Христо Бъчков - Рилски спортист
Йордан Минчев - Кемнитц (Германия)
Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
Цветомир Чернокожев - Черно море Тича
Андрей Иванов - Балкан
Старши треньор Любомир Минчев; Треньори Явор Аспарухов, Тони Дечев и Иван Коцев.
Билетите за срещата са в продажба, а феновете могат да избират от различни варианти, като за най-големите почитатели, избрали да гледат мача от Courtside, ще има и подарък тениска First Edition от новия партньор за екипировка на Българската федерация по баскетбол - GSA.
Деца до 7-годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google