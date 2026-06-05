Трима играчи на Арсенал сред номинираните за Играч на сезона

Трима играчи на Арсенал бяха номинирани за Играч на сезона за наградите на Асоциацията на професионалните футболисти. Деклан Райс, Габриел Магаляеш и Давид Рая попаднаха в списъка от шестимата избрани да се борят за тази награда. “Артилеристите” направиха много силен сезон, станаха шампиони на Англия за първи път от 22 години и играха финал в Шампионската лига.

Другите трима номинирани са капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш, голмайсторът на Премиър Лийг Ерлинг Холанд и Раян Шерки. Фернандеш вече спечели една награда. Португалецът бе избран за Играч на сезона от пишещите за футбол в Англия, след като регистрира рекордните 21 асистенции във Висшата лига през този сезон.

The Top Six for the PFA Players’ Player of the Year 🏆



Voted for by the players. pic.twitter.com/PMesJfVqOD — PFA (@PFA) June 5, 2026

Победителят ще бъде обявен на 25 август на годишната церемония на Асоциацията на професионалните футболисти, която ще се проведе в Манчестър. Миналата година отличието бе дадено на Мохамед Салах.

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