Салиба: Дълго време ни се подиграваха. Ние спечелихме, а сега те млъкнаха

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба се изказа за подигравките, отправени към клуба. През последния сезон лондончани спечелиха титлата в английската Премиър лийг за първи път от 22 години, а бранителят е сигурен, че столичани може да бъдат уважавани само след победни поредици и спечелване на трофеи.

"Доста дълго време ни се подиграваха. Дори когато бяхме първи, всички казваха, че в крайна сметка ще се провалим. Такъв е футболът - ако искаш да промениш това отношение, просто трябва да печелиш. Ние спечелихме, а сега те млъкнаха", заяви Салиба.

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Той е категоричен, че повечето отбори от шампионата на Англия често се възползват от статичните положения.

"Да, вярно е, че вкарваме много повече голове по този начин. Това е просто лудост. Но сега във Висшата лига виждате как всички използват дълги тъчове, изпълняват ъглови удари и разчитат на статичните положения като цяло. Не сме само ние. Просто вкарваме при такива ситуации по-често от всеки друг отбор", каза още Салиба.

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