Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Салиба: Дълго време ни се подиграваха. Ние спечелихме, а сега те млъкнаха

Салиба: Дълго време ни се подиграваха. Ние спечелихме, а сега те млъкнаха

  • 7 юни 2026 | 06:45
  • 403
  • 0
Салиба: Дълго време ни се подиграваха. Ние спечелихме, а сега те млъкнаха

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба се изказа за подигравките, отправени към клуба. През последния сезон лондончани спечелиха титлата в английската Премиър лийг за първи път от 22 години, а бранителят е сигурен, че столичани може да бъдат уважавани само след победни поредици и спечелване на трофеи.

"Доста дълго време ни се подиграваха. Дори когато бяхме първи, всички казваха, че в крайна сметка ще се провалим. Такъв е футболът - ако искаш да промениш това отношение, просто трябва да печелиш. Ние спечелихме, а сега те млъкнаха", заяви Салиба.

Сериозен проблем за Франция дни преди Световното
Сериозен проблем за Франция дни преди Световното

Той е категоричен, че повечето отбори от шампионата на Англия често се възползват от статичните положения.

"Да, вярно е, че вкарваме много повече голове по този начин. Това е просто лудост. Но сега във Висшата лига виждате как всички използват дълги тъчове, изпълняват ъглови удари и разчитат на статичните положения като цяло. Не сме само ние. Просто вкарваме при такива ситуации по-често от всеки друг отбор", каза още Салиба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Лаутаро и Симеоне изведоха Аржентина за лесна победа срещу Хондурас

Лаутаро и Симеоне изведоха Аржентина за лесна победа срещу Хондурас

  • 7 юни 2026 | 04:51
  • 3676
  • 1
Игор Тиаго изигра едно полувреме за силна победа на Бразилия срещу Египет на Мармуш и Салах

Игор Тиаго изигра едно полувреме за силна победа на Бразилия срещу Египет на Мармуш и Салах

  • 7 юни 2026 | 03:08
  • 9045
  • 14
Лацио иска защитник на Брайтън

Лацио иска защитник на Брайтън

  • 7 юни 2026 | 02:59
  • 887
  • 0
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 10055
  • 219
Алварес не иска в Арсенал

Алварес не иска в Арсенал

  • 7 юни 2026 | 00:45
  • 2204
  • 2
Босна бе на практика домакин в Сейнт Луис, но не успя да се справи с Панама

Босна бе на практика домакин в Сейнт Луис, но не успя да се справи с Панама

  • 7 юни 2026 | 00:23
  • 3262
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 51678
  • 312
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 35573
  • 36
Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

Германия далеч не блестя, но продължи победната си серия и ще влезе с настроение на Мондиала

  • 6 юни 2026 | 23:38
  • 13575
  • 121
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 10055
  • 219
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 16842
  • 203
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 6280
  • 0