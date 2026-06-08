Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Авелино
  3. Авелино потвърди назначаването на Неста

Авелино потвърди назначаването на Неста

  • 8 юни 2026 | 23:05
  • 344
  • 0
Авелино потвърди назначаването на Неста

Легендарният италиански защитник Алесандро Неста беше официално назначен за старши треньор на Авелино, съобщиха от клуба от Серия Б.

Специалистът е подписал договор, който ще го задържи начело на тима до лятото на 2028 г. В треньорския щаб на Неста ще влязат неговият асистент Лоренцо Рубиначи, техническите сътрудници Масимо Ло Монако и Винченцо Варика, спортният лекар Лука Морелини, треньорът на вратарите Рафаеле Клементе и анализаторът Федерико Солдано.

Като футболист Алесандро Неста изгради име на един от най-добрите защитници в света, играейки за Лацио и Милан. С тези отбори той спечели множество трофеи, а с националния отбор на Италия стана световен шампион през 2006 г.

През сезон 2025/26 Авелино завърши на осмо място в класирането на Серия Б.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

Дешан си отдъхна: Салиба е напълно здрав

  • 8 юни 2026 | 22:19
  • 571
  • 0
Франция 2:1 Северна Ирландия, гостите намалиха

Франция 2:1 Северна Ирландия, гостите намалиха

  • 8 юни 2026 | 22:09
  • 3523
  • 5
Основен футболист отпадна от състава на Нидерландия

Основен футболист отпадна от състава на Нидерландия

  • 8 юни 2026 | 21:59
  • 2625
  • 1
Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

Официално: Саша Илич се завърна начело на Партизан

  • 8 юни 2026 | 21:44
  • 745
  • 0
Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

Ювентус вече преговаря за Емилиано Мартинес

  • 8 юни 2026 | 21:27
  • 2059
  • 1
Ериксен: Добре съм, ситуацията от снощи беше различна от случилото се през 2021 година

Ериксен: Добре съм, ситуацията от снощи беше различна от случилото се през 2021 година

  • 8 юни 2026 | 21:16
  • 3832
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

Столично дерби в първия кръг! Левски срещу "драконите" на "Герена"

  • 8 юни 2026 | 19:45
  • 49383
  • 139
Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

Жребият е изтеглен: обявиха кога ще е Левски - ЦСКА (ето кой срещу кого до 13-ия кръг в efbet Лига)

  • 8 юни 2026 | 19:49
  • 26662
  • 26
Франция 2:1 Северна Ирландия, гостите намалиха

Франция 2:1 Северна Ирландия, гостите намалиха

  • 8 юни 2026 | 22:09
  • 3523
  • 5
Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

Шеф на ЦСКА разясни за селекцията и призова ощетените, ако има такива, да коментират новия жребий

  • 8 юни 2026 | 20:41
  • 12972
  • 17
Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

Везенков се развихри и Олимпиакос е само на една победа от титлата в Гърция

  • 8 юни 2026 | 23:02
  • 8111
  • 10
БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

БФС показа новото лого, Левски е последният шампион, който вдига сегашната купа

  • 8 юни 2026 | 19:16
  • 12117
  • 9