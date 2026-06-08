Авелино потвърди назначаването на Неста

Легендарният италиански защитник Алесандро Неста беше официално назначен за старши треньор на Авелино, съобщиха от клуба от Серия Б.

Специалистът е подписал договор, който ще го задържи начело на тима до лятото на 2028 г. В треньорския щаб на Неста ще влязат неговият асистент Лоренцо Рубиначи, техническите сътрудници Масимо Ло Монако и Винченцо Варика, спортният лекар Лука Морелини, треньорът на вратарите Рафаеле Клементе и анализаторът Федерико Солдано.

Като футболист Алесандро Неста изгради име на един от най-добрите защитници в света, играейки за Лацио и Милан. С тези отбори той спечели множество трофеи, а с националния отбор на Италия стана световен шампион през 2006 г.

През сезон 2025/26 Авелино завърши на осмо място в класирането на Серия Б.

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Снимки: Imago