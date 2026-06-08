Бивш халф на Нюкасъл пое ръководен пост в Борнемут

Бившият полузащитник на Нюкасъл и Борнемут Мат Ричи взе решение да прекрати професионалната си кариера на 36-годишна възраст, за да поеме престижен ръководен пост. Опитният флангови футболист се завръща в Премиър лийг, където ще заеме позицията на технически директор в Борнемут. На този пост Ричи ще замени досегашния директор Саймън Франсис, който напуска клуба в посока Саудитска Арабия. Това е поредна сериозна промяна в тима на "черешките", след като досегашният мениджър на тима Андони Ираола напусна, за да поеме Ливърпул.

Въпреки че Ричи имаше оставаща още една година от договора си с третодивизионния Рединг, но халфът е взел решение да приеме ръководния пост в Борнемут. В новата си роля той ще работи в тясно сътрудничество със спортния директор Тиаго Пинто. От ръководството на "черешките" подчертаха, че за тях е било изключително важно позицията да бъде заета от човек, който познава ценностите и идентичността на клуба.

We're delighted to announce that Matt Ritchie returns to #afcb ❤️🖤



He is now technical director at the club and takes up the role after his outstanding playing career.



Welcome back, Matt 🙌 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 8, 2026

„Борнемут винаги е означавал страшно много за мен. Изключително специално е да се завърна в клуба с такъв капацитет“, сподели Мат Ричи в официално изявление за сайта на клуба. „Прекарах дълго време в подготовка за това, което ме очаква след края на дните ми на терена. Учех се от опитни хора в играта и развивах разбирането си за техническата и стратегическата страна на футбола“.

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Снимки: Gettyimages