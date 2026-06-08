Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Бивш халф на Нюкасъл пое ръководен пост в Борнемут

Бивш халф на Нюкасъл пое ръководен пост в Борнемут

  • 8 юни 2026 | 18:52
  • 209
  • 0
Бивш халф на Нюкасъл пое ръководен пост в Борнемут

Бившият полузащитник на Нюкасъл и Борнемут Мат Ричи взе решение да прекрати професионалната си кариера на 36-годишна възраст, за да поеме престижен ръководен пост. Опитният флангови футболист се завръща в Премиър лийг, където ще заеме позицията на технически директор в Борнемут. На този пост Ричи ще замени досегашния директор Саймън Франсис, който напуска клуба в посока Саудитска Арабия. Това е поредна сериозна промяна в тима на "черешките", след като досегашният мениджър на тима Андони Ираола напусна, за да поеме Ливърпул.

Въпреки че Ричи имаше оставаща още една година от договора си с третодивизионния Рединг, но халфът е взел решение да приеме ръководния пост в Борнемут. В новата си роля той ще работи в тясно сътрудничество със спортния директор Тиаго Пинто. От ръководството на "черешките" подчертаха, че за тях е било изключително важно позицията да бъде заета от човек, който познава ценностите и идентичността на клуба.

„Борнемут винаги е означавал страшно много за мен. Изключително специално е да се завърна в клуба с такъв капацитет“, сподели Мат Ричи в официално изявление за сайта на клуба. „Прекарах дълго време в подготовка за това, което ме очаква след края на дните ми на терена. Учех се от опитни хора в играта и развивах разбирането си за техническата и стратегическата страна на футбола“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ван Дайк: Дисциплина, дисциплина и пак дисциплина

Ван Дайк: Дисциплина, дисциплина и пак дисциплина

  • 8 юни 2026 | 16:23
  • 1357
  • 0
ФИФА постигна споразумение с бивш халф на Реал Мадрид в дело за милиони

ФИФА постигна споразумение с бивш халф на Реал Мадрид в дело за милиони

  • 8 юни 2026 | 16:13
  • 1045
  • 0
Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат вижда Германия като потенциален фаворит за световната титла

Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат вижда Германия като потенциален фаворит за световната титла

  • 8 юни 2026 | 15:51
  • 804
  • 1
Холанд с учудващ антирекорд в последната контрола преди Мондиала

Холанд с учудващ антирекорд в последната контрола преди Мондиала

  • 8 юни 2026 | 15:15
  • 1086
  • 0
Томас Мюлер: Виждам паралели с Германия от ЮАР 2010

Томас Мюлер: Виждам паралели с Германия от ЮАР 2010

  • 8 юни 2026 | 15:13
  • 960
  • 1
Проблемите с визите на иранците остават

Проблемите с визите на иранците остават

  • 8 юни 2026 | 15:09
  • 996
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

  • 8 юни 2026 | 18:51
  • 5043
  • 3
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 23393
  • 5
След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

  • 8 юни 2026 | 17:46
  • 3774
  • 1
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 23008
  • 44
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 16986
  • 74
Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 14:58
  • 7549
  • 4