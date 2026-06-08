Станка Златева обяви възраждането на българската борба

Президентът на БФ Борба Станка Златева определи успехите на младите национали като доказателство за възраждането на традициите в българската борба и за правилната посока, в която се развива спортът у нас. Тя подчерта, че отличията от европейските първенства в Самоков са резултат от таланта, труда и постоянството на състезателите, както и от всеотдайната работа на треньорите и клубовете в цялата страна.

Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 г. и за момчета и момичета до 15 г. Те спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

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"Постигнатите резултати са особено ценни, защото зад тях стоят български деца, изградени и подготвени в родните клубове", категорична бе Станка Златева по време на церемония в сградата на ММС. Тя отбеляза, че развитието на младите състезатели и укрепването на школите са сред основните приоритети на федерацията, като именно те са в основата на бъдещите успехи на България на европейски, световни и олимпийски първенства.

Президентът на БФ Борба акцентира и върху значението на инвестициите в подрастващите, определяйки ги като инвестиция в бъдещето на българския спорт и в ценности като дисциплина, трудолюбие, отговорност и стремеж към успех.

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Станка Златева благодари на министър Керязов и ММС за подкрепата и доброто партньорство с федерацията. Тя подчерта, че с общи усилия между институциите, клубовете и спортната общност българската борба има потенциал да постигне още по-значими успехи през следващите години.

"Вие сте бъдещето на българската борба. Фактът, че сте тук, означава, че вече сте постигнали много. Пожелавам Ви обаче занапред да достигнете и още по-големи успехи. Борбата винаги е била водещ спорт у нас, а на световната сцена – постоянна величина. Сега е Ваш ред да продължите тази традиция", заяви министър Енчо Керязов по време на церемонията. Той поздрави младите таланти и подчерта значението на постоянството, дисциплината и отдадеността в спорта.

Снимка: БФБ

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