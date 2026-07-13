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Боксовата легенда Ивайло Маринов на 66

  • 13 юли 2026 | 14:49
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Боксовата легенда Ивайло Маринов на 66

На днешният ден Ивайло Маринов навършва 66.години. Провъзгласен единодушно за най-добрия български боксьор на 20 век. Той е носител на всички възможни отличия в аматьорския бокс - олимпийски шампион от Сеул 1988, бронзов медалист от Олимпиадата в Москва 1980, четирикратен европейски и световен шампион, носител на Купа Странджа, победител в много престижни международни състезания.

До ден днешен именитият боксьор живее в родната Варна , a пред Sportal.bg в деня на рождения се ден отправи пожелание към себе си и всички спортисти :

"Годините минават бързо, но спомените са вечни и аз винаги се връщам към тях. Гледам понякога мои стари снимки от боксови мачове и си казвам на глас “Боже ,аз ли съм бил това... или е някой друг.?” Много съм щастлив и благодаря, че винаги се сещате за мен. Играх на най-високо ниво срещу най-добрите. За мен бе чест да съм част от едно силно поколение спортисти, които носеха радост на България. Винаги се радвам, когато някой български спортист спечели медал от голям форум. Все едно, че съм го спечелил аз. Ей това е чувството и пожелавам на всички български спортисти здраве и дай Боже да има поводи за радост и приятни изживявания. Пожелавам им здраве, така както и на феновете на спорта, без които няма как да спечелиш, защото те са нашата подкрепа през годините. На себе си и семейството пожелавам само здраве. Другото сме го постигнали”.

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