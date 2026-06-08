Енчо Керязов награди медалистите от европейките първенства по борба до 15 и до 17 години

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистите ни от европейските първенство по борба до 15 и 17 години в Самоков. На церемонията по награждаване присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.

“Вие сте бъдещето на българската борба. Фактът, че сте тук, означава, че вече сте постигнали много. Пожелавам ви обаче занапред да достигнете и още по-големи успехи. Борбата вина и е била водещ спорт у нас, а на световната сцена постоянна величина. Сега е ваш ред да продължите тази традиция“, заяви министър Енчо Керязов по време на церемонията.

Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 г. и за момчета и момичета до 15 г, проведени в Самоков. Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.

По време на церемонията министър Керязов поздрави младите таланти и подчерта значението на постоянството, дисциплината и отдадеността в спорта.

Почетни плакети от министъра на младежта и спорта получиха:

Европейско първенство по борба до 15 години в Самоков

Свободен стил

- Симеон Великов – златен медал в категория до 41 кг

- Давид Петров – бронзов медал в категория до 38 кг

- Петро Карлангач – бронзов медал в категория до 52 кг

Класически стил

- Огнян Бургазов – сребърен медал в категория до 41 кг

- Камен Горанов – сребърен медал в категория до 52 кг

- Робърт Димитров – бронзов медал в категория до 48 кг

Момичета

- Иванина Иванова – сребърен медал в категория до 50 кг

- Деница Петрова – бронзов медал в категория до 58 кг

- Вероника Стоилова – бронзов медал в категория до 66 кг



Европейско първенство по борба до 17 години в Самоков

Класически стил

- Георги Мърков – златен медал в категория до 60 кг



Свободен стил

- Николай Илиев – златен медал в категория до 71 кг

- Радослав Великов – сребърен медал в категория до 45 кг

- Стефан Стефанов – сребърен медал в категория до 110 кг



Кадетки

- Андреа Нисева – сребърен медал в категория до 61 кг



Отличени бяха и треньорите, които със своя професионализъм и всекидневна работа допринасят за развитието на младите спортисти и за изграждането на следващото поколение шампиони. Плакети получиха:

- Георги Вангелов

- Радослав Великов

- Илиан Георгиев

- Светослав Миленков

- Симеон Щерев

- Даяна Стойчева

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