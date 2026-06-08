Енчо Керязов награди медалистите от европейките първенства по борба до 15 и до 17 години

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди с почетни плакети медалистите ни от европейските първенство по борба до 15 и 17 години в Самоков. На церемонията по награждаване присъства и зам.-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.
“Вие сте бъдещето на българската борба. Фактът, че сте тук, означава, че вече сте постигнали много. Пожелавам ви обаче занапред да достигнете и още по-големи успехи. Борбата вина и е била водещ спорт у нас, а на световната сцена постоянна величина. Сега е ваш ред да продължите тази традиция“, заяви министър Енчо Керязов по време на церемонията.
Българските национали записаха впечатляващо представяне на европейските първенства за кадети и кадетки до 17 г. и за момчета и момичета до 15 г, проведени в Самоков. Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.
По време на церемонията министър Керязов поздрави младите таланти и подчерта значението на постоянството, дисциплината и отдадеността в спорта.
Почетни плакети от министъра на младежта и спорта получиха:
Европейско първенство по борба до 15 години в Самоков
Свободен стил
- Симеон Великов – златен медал в категория до 41 кг
- Давид Петров – бронзов медал в категория до 38 кг
- Петро Карлангач – бронзов медал в категория до 52 кг
Класически стил
- Огнян Бургазов – сребърен медал в категория до 41 кг
- Камен Горанов – сребърен медал в категория до 52 кг
- Робърт Димитров – бронзов медал в категория до 48 кг
Момичета
- Иванина Иванова – сребърен медал в категория до 50 кг
- Деница Петрова – бронзов медал в категория до 58 кг
- Вероника Стоилова – бронзов медал в категория до 66 кг
Европейско първенство по борба до 17 години в Самоков
Класически стил
- Георги Мърков – златен медал в категория до 60 кг
Свободен стил
- Николай Илиев – златен медал в категория до 71 кг
- Радослав Великов – сребърен медал в категория до 45 кг
- Стефан Стефанов – сребърен медал в категория до 110 кг
Кадетки
- Андреа Нисева – сребърен медал в категория до 61 кг
Отличени бяха и треньорите, които със своя професионализъм и всекидневна работа допринасят за развитието на младите спортисти и за изграждането на следващото поколение шампиони. Плакети получиха:
- Георги Вангелов
- Радослав Великов
- Илиан Георгиев
- Светослав Миленков
- Симеон Щерев
- Даяна СтойчеваДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google