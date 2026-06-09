Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

Спортният журналист Камен Алипиев - Кедъра и баскетболният специалист Людмил Хаджисотиров - Удо бяха специални гости в студиото на Sportal.bg, където направиха сериозен анализ на завършилия преди броени дни сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Ето и част от изказванията на двамата, а обстойния коментар можете да видите в нашето видео.

“И 11-те отбора, които имахме тази година в Националната баскетболна лига имаха своите достойнства. Шумен направиха една много приятна трансформация, защото взеха Росен (б.р. Росен Барчовски). Той донесе нов манталитет в Шумен, независимо от крайния резултат. Левски, за съжаление са малко по в негативната страна заради това, че много от момчетата там, изключваме Голди, Митко Маринчешки и Седариан Рейнс, там голяма част от момчетата получиха много аванси и до този момент не са ги оправдали, с изключение може би на Момчил Кадиев. Имаме съпоставка между тези два отбора. Да, Левски излязоха едни гърди пред Шумен и ако гледаме от позитивната страна, това бяха отбори, които измъчиха всеки един отбор от лигата във всеки един мач. Загубиха с много малки разлики, играха добър баскетбол, но може би не са стигнали потенциала си и най-голямото задължение е в момчетата от Левски. Там има много перспектива все още, но хора, които трябва да стъпят на пътеката с много повече самочувствие, имаха някои от тях контузии през сезона и т.н. Това, въобще че има отбор в София, трябва да кажем Шапо на Тити Папазов, който направи страшно много жертви, за да може този отбор да съществува и да имаме баскетбол в София. Супер важно е да има баскетбол в София т.е. на Левски им сваляме шапка за това, но все пак имаме много високи изисквания. От друга страна Шумен се очертава да се засилят през новия сезон, има слухове, че много интересни български играчи ще отидат в Шумен. Надяваме се, че следващия сезон ще бъде още по-добър, още повече, че се очертава Гинко Василев да вкара ЦСКА с изключително красиви, перспективни юноши и да видим дали зала “Диана”, след като вече изглежда добре ще приюти отново баскетбола.”, заяви Кедъра.

Продължихме напред със сезона за Академик Бултекс 99. “Имаше доста положителна промяна, след като Данчо Иванов пое отбора и привличането на Ватанго Донзо. Той не е толкова голяма баскетболна фигура и въпреки това те заиграха доста по-добре и взеха доста повече победи, изглеждаха доста по-сериозно като отбор, доближиха се доста повече до плейофите, но си имаха някои дупки. Аз съм чувал неща, не мога да кажа дали са истина или не, но в тази зала предварително се задава програма за тренировките преди да започне сезонът, защото е много натоварен графикът. Те са преценили и са задали само една тренировка на ден. Един път на ден да тренираш в професионален отбор за мен не е сериозно. Всеки си преценява кое е правилно и кое не е. Само с една тренировка с професионален отбор е лоша предпоставка за това дали можеш да имаш успех или не. Явно има фактори, които са допринесли за това отборът да не играе на това ниво, на което…но какво точно се очаква от тях спрямо бюджета е трудно да се каже също и спрямо селекцията им. Видимо те са пловдивският отбор свързан с баскетбол, но Локо Пловдив пък са отбор, който има тази фен база и голяма подкрепа и реално много надскочи и очакванията. Но да се върнем на това - много е хубаво, че голям град като Пловдив има два отбора.”, смята Удо.

“Има два отбора, от които очаквахме много и това са Берое и Спартак Плевен. И на двата отбора всичко им се обърка. В Берое си тръгнаха играчи, връщаха се, просто не искам да си представям какво му е било на Дани Клечков, как в един момент той остана почти без играчи. После някакви хора се върнаха, нещо стана, сбориха се, опитаха, влязоха в плейофите. От другата страна Спартак Плевен също. Те тръгнаха с огромен апетит и докато не дойде Желко Лукаич там беше тотален хаос и то според мен не благодарение на Тошко (б.р. Тодор Тодоров), който също се озова в Стара Загора след това. Тошко просто е едно добро момче, той трябва да се научи да удря по-сериозно по масата. И двата отбора претърпяха ужасяващи метаморфози през сезона и на практика на тях не им стигна времето. Аз очаквам винаги от Стара Загора нещо сериозно, защото покойният ми тъст е бил капитан на Берое и аз много държа на Стара Загора въобще като град и на отбора. Но за съжаление не им се получи. Може би там също, както каза Удо преди малко, когато говореше за бюджети, трябва да се вкарат малко повече пари и също така да се търси едно устойчиво развитие.”, каза Алипиев по повод случилото се в Берое Стара Загора, както и в Плевен.

Ето какво е мнението на Людмил Хаджисотиров за представянето на Миньор 2015. “Добър състав с голям потенциал. Играха много добре в нападение, това им беше силата и бяха трагични в защита. Съжалявам, че така по-краен израз използвам, обаче наистина това е, което ги отдели от това да са по-успешни, да са в четворката. Имаха много слаби мачове в защита по над 100 точки. На мен ми правеше впечатление колко лесно допускаха кошове, а същевременно имаха в нападение доста интересен състав с различни опции, затова пък те често вкарваха по 100 точки на другите отбори. С двамата гардове, с Игор Кесар на позиция 5, който е много неудобен. Той реално е много добър играч, но знаем също, че защитата не му е много силна.”.

“Ако трябва да откроим някакви хора, Лъчо и Косьо (б.р. Лъчезар и Константин Тошкови) са на половината на нашите килограми с Удо. Слаби момчета, които обаче имат толкова желание, толкова любов към баскетбола. Няма значение кой е по-добър от двамата, те в крайна сметка са близнаци и аз особено ги знам, съжалявам за този израз, но преди да се родят, откакто бяха в корема на Мариела през 2002-а година. Това са едни изключителни момчета, които аз адски много ги обичам и адски уважавам това, което те правят, защото те ни показват, че когато се стараеш, когато искаш, когато влагаш адски много от себе си в тренировъчния процес, независимо дали си 1.59 или 1.80 и си слабичък, обаче когато имаш сърце, когато имаш желание да се развиваш, това ти дава резултата на различното и това е супер важно. Те са наистина едни от най-светлите примери, които имаме целия сезон в Националната баскетболна лига.”, заяви мнението си за братята Тошкови Кедъра.

Обсъдихме и новака в Sesame НБЛ Ботев Враца. “Миро Ралчев и Йован Попович свършиха страхотна работа. Събраха тези момчета и там не знаеш кого да отличиш. Сега, да кажеш Георги Герганов, да той беше лидерът на отбора. Преди 2-3 години дойде един човек в залата в Ботевград и ми каза - “Ела да те запозная с Мишо. Това момче е от Силистра, ще стане супер играч.”. И аз бях както винаги скептичен. Мишо Калинов, той има огромно сърце и показа страхотни неща през сезона. А пък Стефан Михайлов, Занов… Беше много красиво, че съществува Ботев Враца. Имаше някакви странни слухове, че ще ходят в Хасково следващия сезон, сега чувам, че ще си останат там, където си принадлежат. За мен това беше много хубаво нещо и много важно, което имахме тази година в Националната баскетболна лига.”, заяви Кедъра.

Стигнахме и до отбора - сензация през този сезон Локомотив Пловдив, който в дебюта си игра финал за Купата на България и финал в първенството. “Каквото и да кажем за Локомотив тази година ще е малко. Наистина направиха страхотен сезон, не само като резултати, а и играеха много хубав баскетбол, беше приятно да се гледат. Второ, нацелиха очевидно много добри чужденци. Хем опитни, защото Рамзи е доста опитен, страхотен гард, уникална комбинация с това, че успяха да вземат Сингълтън, Кхалил Милър и разбира се, страхотното израстване на Кръстомир Михов и Томислав Минков, това беше може би най-позитивното нещо. Реално тях ги раздели един кош и от Купата и от титлата. Това е много болезнено за един треньор. От друга страна няма как да не си супер щастлив, че още в първия сезон постигаш това нещо. Те влязоха с една изградена структура в ББЛ още миналата година. Имаха комуникацията с медиите, имаха много добро присъствие, имаха фен база и въпреки, че са новобрански отбор в НБЛ, те бяха доста по-подготвени и организирани от отбори, които са много години в НБЛ. Това беше плюс и за мен беше удоволствие да ги гледам.”, заяви Хаджисотиров.

“Черно море на хартия имаха доста добър сезон, сходен на такъв, какъвто аз съм имал с Рилски, спечелиха Суперкупата и Купата. Накрая обаче в плейофите не могат да се конвертират нещата по една или друга причина. За мен те имаха може би най-добрата селекция и бяха с най-голям потенциал да спечелят титлата, но през целия сезон, те си знаят по какви причини, играеха между 20-30% под потенциала си. Въпреки това спечелиха доста мачове, някои накрая с кошове. За пръв път комбинираха качествени чужденци с опитни българи. Това го нямаше миналата и по-миналата година, въпреки че миналата година им беше много хубав съставът, но сега имаха доста повече дълбочина, като взеха и по-опитните българи. За мен те направиха една селекционна грешка, че януари месец не взеха истински център. Те реално нямаха център, тези момчета са много атлетични и високи, но нито един от тях не е близо до център. Карачич на мен ми харесва като играч, разнообразен с високо IQ, атлетичен, но той няма общо с център. Него го виждат от седмия километър с бинокъл, че той е четворка някаква, която за малко може да играе център, но изобщо не е човекът, който на тях им трябваше в подкошието. Това е едната страна и другото, този гардът, който го взеха американеца Даръл Дейвис…той беше MVP в Берое, той е свикнал да е консуматор, да играе много минути и всичко да минава през него и сега го взеха да е в роля, в която не е свикнал, не му е толкова приятна и това също създаде вид дисбаланс в отбора.”, смята Удо.

“Първо, в началото на сезона те играха квалификации за ФИБА, отпаднаха и после паднаха от Плевен в първи мач и още оттогава се заговори, че ще махат треньора, което веднага вкарва напрежение. От там обаче те поспечелиха няколко мача поред, почнаха да играят добре и нещата им потръгнаха. После, на Купата или преди Купата гардът им Пагенкопф са го искали от Германия и е трябвало да ходи. Той беше добър, интересен играч. След Купата той си тръгна, обаче не махнаха треньора веднага след Купата, изчакаха там някакви 10 дни. Някакви много странни събития.”, заяви Удо относно Балкан.

Той продължи с коментар за Рилски спортист. “Камау Стоукс изглеждаше интересен играч. Чувам, че се говори, че бил непостоянен за мачовете, но беше по-добър играч от този, който взеха и идва след контузия и не е играл дълго време. Джейлън Томас на мен лично ми харесваше. Той е новобранец, но интересен играч. Със сигурност с него те щяха да играят доста по-добре, отколкото без него. Особено при условие, че дойде някакъв сърбин, който си тръгна след един месец, който реално ги остави само с един център. Това им беше проблем в плейофите, въпреки че се изправиха срещу другия отбор с един център Локомотив Пловдив. Това беше интересно. Може би и грешките в селекцията някакси бяха доста предвидими в играта. Плюс беше при всички положения израстването на Бъчков, който имаше основна роля, въпреки че за големия баскетбол той трябва да играе тройка за неговия ръст. Миро Васов също имаше хубави включвания. Имаше позитивни неща, но наистина тези проблеми в селекцията, тази предвидимост им донесе всички тези проблеми през сезона.”,

* Обстойните коментари на Камен Алипиев и Людмил Хаджисотиров за представянето на всеки един отбор в Sesame Национална баскетболна лига през изминалия сезон, гледайте в нашето видео!

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