Звезда на Макаби избухна срещу решението за плейофите в Израел: Не сме роботи

На фона на сътресенията в плейофите на израелското първенство, обстановката е кризисна, а чуждестранните спортисти напускат страната. Въпреки хаоса, лигата реши да продължи с плейофите по график, което предизвика дълбоко разочарование у една от звездите на Макаби Тел Авив Лони Уокър IV.

"Дълбоко сме разочаровани и обезсърчени от решението на лигата да продължи с мача тази вечер по график. След безсънна нощ, постоянен стрес, непрестанни обаждания от семействата ни, несигурност за бъдещето и спомени за подобни ситуации в миналото, не се чувстваме готови да играем – нито психически, нито физически", сподели 27-годишният американски гард реакцията на играчите в публикация в Инстаграм в понеделник.

"Ние не сме роботи. Ние сме човешки същества, които се справят със страх, загриженост за близките си и реалност, която засяга всеки аспект от живота ни", добави Уокър. "При толкова много несигурност и пълна липса на почивка, излизането на терена е не само трудно, но и небезопасно. Вярваме, че нашето здраве, безопасност и благополучие трябва да бъдат на първо място", допълни той.

Въпреки това, лигата продължава с насрочения за тази вечер мач между Макаби и Апоел Нетанел Холон, който ще се играе при закрити врата в "Менора Мивтахим Арена".

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Снимки: Imago