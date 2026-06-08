Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Звезда на Макаби избухна срещу решението за плейофите в Израел: Не сме роботи

Звезда на Макаби избухна срещу решението за плейофите в Израел: Не сме роботи

  • 8 юни 2026 | 18:11
  • 408
  • 0
Звезда на Макаби избухна срещу решението за плейофите в Израел: Не сме роботи

На фона на сътресенията в плейофите на израелското първенство, обстановката е кризисна, а чуждестранните спортисти напускат страната. Въпреки хаоса, лигата реши да продължи с плейофите по график, което предизвика дълбоко разочарование у една от звездите на Макаби Тел Авив Лони Уокър IV.

"Дълбоко сме разочаровани и обезсърчени от решението на лигата да продължи с мача тази вечер по график. След безсънна нощ, постоянен стрес, непрестанни обаждания от семействата ни, несигурност за бъдещето и спомени за подобни ситуации в миналото, не се чувстваме готови да играем – нито психически, нито физически", сподели 27-годишният американски гард реакцията на играчите в публикация в Инстаграм в понеделник.

"Ние не сме роботи. Ние сме човешки същества, които се справят със страх, загриженост за близките си и реалност, която засяга всеки аспект от живота ни", добави Уокър. "При толкова много несигурност и пълна липса на почивка, излизането на терена е не само трудно, но и небезопасно. Вярваме, че нашето здраве, безопасност и благополучие трябва да бъдат на първо място", допълни той.

Въпреки това, лигата продължава с насрочения за тази вечер мач между Макаби и Апоел Нетанел Холон, който ще се играе при закрити врата в "Менора Мивтахим Арена".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Байерн Мюнхен избра новия си старши треньор

Байерн Мюнхен избра новия си старши треньор

  • 8 юни 2026 | 15:23
  • 10940
  • 0
Цените на билетите за мачовете в "Медисън Скуеър Гардън" скочиха до небето, достигнаха нивата на Супербоул

Цените на билетите за мачовете в "Медисън Скуеър Гардън" скочиха до небето, достигнаха нивата на Супербоул

  • 8 юни 2026 | 14:50
  • 3058
  • 0
Обещанието на Тадж Грийн - изпълнено

Обещанието на Тадж Грийн - изпълнено

  • 8 юни 2026 | 14:22
  • 824
  • 0
Обрад Томич напуска Академик Бултекс 99

Обрад Томич напуска Академик Бултекс 99

  • 8 юни 2026 | 13:07
  • 691
  • 0
Локомотив Пловдив бе тържествено посрещнат в Община Пловдив

Локомотив Пловдив бе тържествено посрещнат в Община Пловдив

  • 8 юни 2026 | 11:41
  • 1184
  • 2
Почина трикратен шампион на НБА и човекът, който вкара 70 точки с Джордан!

Почина трикратен шампион на НБА и човекът, който вкара 70 точки с Джордан!

  • 8 юни 2026 | 08:40
  • 7976
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

  • 8 юни 2026 | 18:51
  • 4546
  • 3
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 23239
  • 4
След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

  • 8 юни 2026 | 17:46
  • 3716
  • 0
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 22959
  • 44
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 16923
  • 74
Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 14:58
  • 7514
  • 4