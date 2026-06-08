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Италия е европейски шампион за юноши до 17 години

  • 8 юни 2026 | 07:16
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Италия е европейски шампион за юноши до 17 години

Италианският футбол най-накрая успя да си отдъхне, виждайки поне надежда за светло бъдеще, след като юношеският отбор до 17 години стана европейски шампион, побеждавайки на финала тима на Белгия. Двубоят завърши 1:1 в редовното време и след при дузпите момчетата от Ботуша стигнаха до успех с 4:3 за крайното 5:4 в своя полза.

Лъчът надежда за бъдещето на Италия дойде не само заради европейската титла, но и заради вчерашната волева победа на представителния тим на страната срещу Гърция, където "елините" бяха с всичките си титуляри, докато "адзурите" имах цели 19 дебютанти в групата от 24 футболисти, а най-възрастният полеви играч бе на 21 години.

"Младежите" на Италия удариха Гърция и дадоха надежди за бъдещето на "адзурите"
"Младежите" на Италия удариха Гърция и дадоха надежди за бъдещето на "адзурите"

Иначе финалът на Европейското първенство, което се провеждаше в Естония, вървеше към нулево равенство в рамките на редовните 90 минути, но предложи изключителна драма към края. Тогава младите "червени дяволи" стигнаха до попадение в 85-ата минута на 16-годишният юноша на Андерлехт Ноа Кобиела. Така белгийците вече изглеждаха сигурни шампиони на Стария континент, но сами се саботираха, правейки дузпа, която бе реализирана от 17-годишния Марчело Фугазола.

Така се мина веднага към изпълнение на 11-метрови наказателни удари, вместо да се играят две продължения по 15 минути, като самите удари от бялата точка предложиха не малко напрежение. Първи общо шест удара бяха безграшно изпълнени и след попаденията на Сандер Диркс, Пребен Бладлеел, Руне Верстепен от Белгия и голмайстора от редовното време Фугазола, Томазо Казагранде, Джанлука Томазо Око-Енгслът от Италия. съперниците бяха при абсолютно изравнени сили.

Равенството 3:3 при дузпите и 4:4 в общия резултат се запази и след четвъртата серия наказателни удари, тъй като по един изпълнител пропусна. Това бяха автора на белгийското попадение от редовното време Ноа Кобиела, както и италианецът Едоаро Рока.

Така се стигна до петото завъртане от рулетката при което "червените дяволи" отново пропуснаха Тинус Мортмахер и влезе в сила правилото за внезапната смърт. Тогава зад топката застана Диего Пърило и той бе безпогрешен, за да прати европейската титла в посока Ботуша.

СНИМКИ: Nazionale Italiana// Twiiter

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