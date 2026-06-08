Ван Перси и Фейенорд се разделят

Робин ван Перси напуска треньорския пост в нидерландския Фейенорд само след един пълен сезон начело и въпреки че клубът завърши втори в класирането, съобщиха местни медии, цитирани от агенция Reuters.
42-годишният бивш нападател на Арсенал и Манчестър Юнайтед е бил уволнен, въпреки че има още една година по договора си. Засега няма незабавно потвърждение от клуба.
Ходът идва след назначаването на новия генерален мениджър Робърт Енхорн и техническия директор Деви Риго, което той вече коментира през миналата седмица.
„Ще отделим време, за да анализираме всичко, което се случи през изминалия сезон, за да имаме ясна картина и да вземем решения“, каза Енхрон.
Отборът на Фейенорд завърши на 19 точки зад шампиона ПСВ Айндховен в нидерландското първенство и беше непостоянен през целия сезон, а Ван Перси беше критикуван за управлението си и конфликти с някои играчи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google