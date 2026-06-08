Ван Перси и Фейенорд се разделят

Робин ван Перси напуска треньорския пост в нидерландския Фейенорд само след един пълен сезон начело и въпреки че клубът завърши втори в класирането, съобщиха местни медии, цитирани от агенция Reuters.

42-годишният бивш нападател на Арсенал и Манчестър Юнайтед е бил уволнен, въпреки че има още една година по договора си. Засега няма незабавно потвърждение от клуба.

Ходът идва след назначаването на новия генерален мениджър Робърт Енхорн и техническия директор Деви Риго, което той вече коментира през миналата седмица.

Feyenoord parts ways with Robin van Persie



Feyenoord will start the 2026-2027 season with a new head coach. The club would like to thank Robin van Persie for everything he gave during his time as head coach. pic.twitter.com/P9UkuUGUnv — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 7, 2026

„Ще отделим време, за да анализираме всичко, което се случи през изминалия сезон, за да имаме ясна картина и да вземем решения“, каза Енхрон.

Отборът на Фейенорд завърши на 19 точки зад шампиона ПСВ Айндховен в нидерландското първенство и беше непостоянен през целия сезон, а Ван Перси беше критикуван за управлението си и конфликти с някои играчи.

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