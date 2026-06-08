Димитър Кисимов върви стъпка по стъпка към големия тенис

Успехите на Иван Иванов и Александър Василев миналата година ни накараха да вярваме, че може да имаме нов тенисист в елита след известно време. Началото на 2026 г. даде още поводи за радост, тъй като Димитър Кисимов спечели титлата на Откритото първенство на Австралия на двойки при юношите.

Миналата седмица Кисимов игра за първи път на “Ролан Гарос”. В Париж той записа първа победа на сингъл при юношите пред погледа на Цветана Пиронкова. Легендата на българския тенис го подкрепи от трибуните по време на разходката си до френската столица. След това талантът загуби във втория кръг от партньора си на двойки Конър Дойг, с когото триумфираха в Австралия. Двамата не успяха да повторят постижението и отпаднаха във втория кръг на двойки, но турнирът бе ценен опит за Кисимов по пътя му към мъжкия тенис.

18-годишният Димитър прави отличен сезон и вече е в топ 10 в световната ранглиста за юноши. Малко преди “Ролан Гарос” той стигна до финал на силен турнир в Офенбах. По-рано през сезона спечели титла в Египет и игра финал в Испания.

След успеха в Австралия доста повече хора чуха името му и започнаха да имат очаквания към него. Той споделя, че това не го притеснява, а го мотивира, както и когато има българска агитка, която го подкрепя от трибуните, както беше в Париж.

“След Австралия доста повече хора започнаха да ми обръщат внимание. В Париж усещането беше много добро. Имаше доста българи, които ме подкрепяха. Това не ме напрегна, по-скоро ме мотивира. Доволен съм как се развива сезонът. За мен това е най-добрият сезон до момента. Надявам се да става още по-добър и по-добър”, споделя Кисимов.

18-годишният талант казва, че се чувства отлично на клей: “Може би клеят вече е любимата ми настилка. Преди година и половина, две любимата настилка ми беше хард, но мисля, че вече нещата се промениха”.

Кисимов тренира в столичния “Про спорт” от петгодишен и вече от години работи с Манук Хиндлиян, под чието ръководство продължава да развива играта си. Димитър е уверен в своите качества, но знае, че му предстои още много работа.

“С Манук работим вече 10 години и добре ни се получават нещата. Сервисът ми е едно от най-сериозните подобрения. След силните ми качества е това, че съм много бърз, издръжлив, много добре подготвен физически. От гледна точка на ударите мисля, че имам доста хубав бекхенд, хубав форхенд”, споделя той.

“До края на годината ще играя на “Уимбълдън”, US Open и може би на още някои силни юношески турнири. Вече започнах да играя мъжки турнири. Тази година ще ги смесваме, а вече от догодина изцяло при мъжете. Преди две седмици постигнах първата си победа при мъжете. Разликата при тях е, че са са малко по-подготвени от нас физически. С една идея играят по-интелигентно, знаят какво да направят във важните моменти”, допълва Кисимов.

Успехите на Иван Иванов и Александър Василев са вдъхновили Димитър и той се надява да върви по техния път: “Мотивираха ме. Надявам се да ги повторя”. Любимите му тенисисти пък са Новак Джокович и Карлос Алкарас, като мечтите му са свързани с това да се нареди до тях и един ден да спечели титла от Големия шлем.

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