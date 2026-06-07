Царукян заложи 1 милион долара на победа за Гейджи срещу Топурия

Арман Царукян реши да подкрепи думите си с дела по един доста внушителен начин.

Следващата неделя Илия Топурия ще се опита да обедини титлата си в лека категория срещу временния шампион Джъстин Гейджи в главното събитие на UFC Белия дом. Топурия е считан за сериозен фаворит от букмейкърите преди двубоя, като повечето анализатори очакват той да се справи бързо с Гейджи. Въпреки общественото мнение обаче, Царукян е убеден, че Гейджи не бива да бъде отписван, и сега подкрепи това си вярване с огромен залог.

В неделя, по време на стрийм в Kick с "Deen The Great", Царукян направи залог на стойност 1 милион долара за победа на Гейджи срещу Топурия.

„Искам Илия“, заяви Царукян преди да направи залога. „Но Гейджи, братле... Всеки път, когато Гейджи се биеше, всички мислеха, че ще загуби, но той винаги печелеше. Дори и в последния му мач.“

Първоначалното намерение на арменеца бе да заложи 50 000 долара, но впоследствие беше убеден да увеличи значително сумата. След като направи залога, той бързо се развълнува от мисълта за огромната печалба, която може да го очаква.

„Братле, Гейджи, моля те“, каза Царукян. „Просто го нокаутирай и на следващия ден отивам да си взема самолет. Първоначална вноска за самолет.“

„Трябва да му купим хубав часовник“, добави Царукян по адрес на Гейджи.

Вълнението обаче не продължи дълго. Малко след като еуфорията от направения залог утихна, Царукян осъзна, че може и да не спечели. След като се пошегува, че баща му ще му се обади веднага щом види новината, боецът осъзна мащаба на своя залог.

„Не е лесно да изкараш 1 милион долара“, каза Царукян. „Беше лесно да се кликне.“

Галавечерта UFC Белия дом ще се проведе на 14 юни във Вашингтон, окръг Колумбия.

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