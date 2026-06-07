Гонсалес издебна своя момент, за да спечели Гран При на Унгария в Moto2

Мануел Гонсалес спечели своята трета поредна и общо четвърта победа от началото на сезон 2026 в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Унгария на „Балатон Парк“.
Лидерът в генералното класиране стартира от четвъртата позиция на унгарското трасе и направи много силно потегляне, което му позволи да се изкачи с две места напред още в самото начало. Пред него остана само стартиралият втори чех Филип Салач, който наложи много силно темпо в първата половина на дистанцията от 22 обиколки.
През цялото това време обаче Гонсалес остана плътно зад пилота на Американ Рейсинг, за да се стигне до спирането за деветия завой в 12-ия тур. Тогава Гонсалес атакува своя съперник и го изпревари, за да поведе в състезанието малко повече от десет обиколки преди финала.
Впоследствие испанецът пробва да се откъсне от Салач, но това не се случи толкова лесно, колкото Гонсалес очакваше. Едва в заключителните четири обиколки той успя да отвори малко по-солиден аванс в челото, за да спечели с преднина от 1.5 секунди пред Салач.
Трети зад победителя и неговият подгласник финишира съотборникът на Гонсалес в ИнтактГП Сена Аджиъс, който пресече финалната линия с изоставане от 3.9 секунди. Четвърти и пети завършиха пилотите на Аспар Давид Алонсо и Дани Олгадо. Стартиралият от полпозишъна Изан Гевара остана едва шести, след като трябваше да мине през дългата обиколка заради опасна защитна маневра срещу Салач на старта.
Челестино Виети завърши седми пред Алонсо Лопес, Адриан Ферандес и Тони Арболино, които допълниха топ 10. Точки от надпреварата за Гран При на Унгария в Moto2 взеха още Хосе Антонио Руеда, Бари Балтус, Зонта ван дер Гурберг, Таийо Фурусато и Джо Робъртс.
В генералното класиране след първите осем кръга за сезона Гонсалес е лидер с актив от 154.5 точки и аванс от 49.5 пред Гевара. Тройката с пасив от 52.5 пункта спрямо лидера оформя Виети.
Сезон 2026 в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта ще продължи след две седмици с надпреварата за Гран При на Чехия в Бърно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages