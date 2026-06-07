Гонсалес издебна своя момент, за да спечели Гран При на Унгария в Moto2

Мануел Гонсалес спечели своята трета поредна и общо четвърта победа от началото на сезон 2026 в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Унгария на „Балатон Парк“.

Лидерът в генералното класиране стартира от четвъртата позиция на унгарското трасе и направи много силно потегляне, което му позволи да се изкачи с две места напред още в самото начало. Пред него остана само стартиралият втори чех Филип Салач, който наложи много силно темпо в първата половина на дистанцията от 22 обиколки.

LIGHTS OUT IN #Moto2



Salac takes the lead as Lopez misses T1#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/RsFBHHLUIk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2026

През цялото това време обаче Гонсалес остана плътно зад пилота на Американ Рейсинг, за да се стигне до спирането за деветия завой в 12-ия тур. Тогава Гонсалес атакува своя съперник и го изпревари, за да поведе в състезанието малко повече от десет обиколки преди финала.

Впоследствие испанецът пробва да се откъсне от Салач, но това не се случи толкова лесно, колкото Гонсалес очакваше. Едва в заключителните четири обиколки той успя да отвори малко по-солиден аванс в челото, за да спечели с преднина от 1.5 секунди пред Салач.

Shades of @valeyellow46 👀@18ManuGonzalez secures his 4th win of the season and 3rd in a row 🏆#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/jLS4iaCse6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2026

Трети зад победителя и неговият подгласник финишира съотборникът на Гонсалес в ИнтактГП Сена Аджиъс, който пресече финалната линия с изоставане от 3.9 секунди. Четвърти и пети завършиха пилотите на Аспар Давид Алонсо и Дани Олгадо. Стартиралият от полпозишъна Изан Гевара остана едва шести, след като трябваше да мине през дългата обиколка заради опасна защитна маневра срещу Салач на старта.

Guevara gets a Long Lap Penalty for this moment at the start ⚠️#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/68OwPpwdB8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 7, 2026

Челестино Виети завърши седми пред Алонсо Лопес, Адриан Ферандес и Тони Арболино, които допълниха топ 10. Точки от надпреварата за Гран При на Унгария в Moto2 взеха още Хосе Антонио Руеда, Бари Балтус, Зонта ван дер Гурберг, Таийо Фурусато и Джо Робъртс.

В генералното класиране след първите осем кръга за сезона Гонсалес е лидер с актив от 154.5 точки и аванс от 49.5 пред Гевара. Тройката с пасив от 52.5 пункта спрямо лидера оформя Виети.

Сезон 2026 в средния клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта ще продължи след две седмици с надпреварата за Гран При на Чехия в Бърно.

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Снимки: Gettyimages