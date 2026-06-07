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Максимо Килес се върна на пътя на победата с категоричен триумф в Унгария

  • 7 юни 2026 | 12:51
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Максимо Килес се върна на пътя на победата с категоричен триумф в Унгария

Само седмица след като записа най-слабия си резултата от началото на сезона в Moto3, Максико Килес се върна на пътя на победата с категорична победа в надпреварата за Гран При на Унгария на „Балатон Парк“.

Испанският пилот на Аспар стартира от второто място на старта и запази позицията си зад Давид Алманса в самото начало. Килес направи своя ход в седмата от общо 20 обиколки, когато атакува и изпревари своя съперник в спирането за деветия завой на спънатото унгарско трасе.

До финала на дистанцията Килес кара необезпокояван и спечели с аванс от 3.1 секунди пред Алманса, който завърши втори. Трети финишира Алваро Карпе, който беше въвлечен в битка с Рико Салмела, Давид Муньос, Брайън Уриарте и Валентин Пероне за последното място на подиума.

Тази борба завърши с масов инцидент в последната обиколка, при който Муньос, Уриарте и Пероне се озоваха на земята. Заради това масово падане червеният флаг беше показан секунди преди Килес да пресече финала, което практически замрази резултатите от края на предпоследната обиколка, без Муньос и Пероне, които не успяха да се върнат на своите мотори и да се приберат в бокса, докато Уриарте стори това.

Така четвърти беше класиран победителят от Гран При на Италия преди седмица Уриарте, а челната петица допълни Салмела. В топ 10 влязоха още Адриан Крусес, Марко Морели, Хесус Риос, Кейси О'Горман и Адриан Фернандес. Точки от Гран При на Унгария взеха още Скот Огдън, Джеол Келсо, Джоел Естебан, Кормак Бюкянън и Матео Бертеле.

В генералното класиране след петата си победа в осем старта от началото на сезона Килес продължава да води с актив от 170 точки и аванс от 59 пред Карпе. Тройката с пасив от цели 93 пункта спрямо лидер оформя неговият съотборник Морели.

Сезон 2026 в Moto3 ще продължи след две седмици с надпреварата за Гран При на Чехия в Бърно.

Снимки: MotoGP

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