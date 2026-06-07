Шампионите на двойки на Ролан Гарос са общо на 81 години и не се предават

Марсел Гранойерс (40 г.) и Орасио Себайос (41 г.) защитиха титлата си от миналогодишния Ролан Гарос на двойки, побеждавайки на финала бъдещите световни лидери Хари Хелиоваара и Хенри Патен с 6-4, 6-2.

Гранойерс и Себайос спечелиха за втора поредна година титлата при двойките от "Ролан Гарос"

Испанецът Марсел Гранойерс и аржентинецът Орасио Себайос станаха първата двойка тази година, която потвърждава титлата си на Ролан Гарос след 6 години, когато германците Кевин Кравиц и Андреас Мис спечелиха втория си пореден трофей.

Историята на основните фаворити тази година е история на устойчивост: те започнаха да играят заедно през 2019 г., когато достигнаха и първия си финал от Големия шлем на US Open, който обаче загубиха. Последваха още два, също загубени, и двата на Уимбълдън, през 2021 и 2023 г.

През 2025 г. те не започнаха сезона блестящо, като Гранойерс отсъстваше поради контузия и се завърна до аржентинеца едва на Индиън Уелс. Резултатите не се получаваха, като пристигнаха в Букурещ, на Țiriac Open, без нито една победа в турнирите на ATP.

На клей кортовете в Букурещ, в дъждовен ден, те изиграха финала и спечелиха със 7-6 (3), 6-4 срещу двойката Якоб Шнайтер/Марк Валнер (Гер/Гер). „Да си тръгнем оттук с трофеите в ръце ни дава много увереност“, каза тогава Марсел. Тази увереност ги отведе два месеца по-късно до първия им трофей от Големия шлем, заедно, но и индивидуално, на Ролан Гарос.

След още 3 месеца те бяха короновани и на US Open, а тази година затвърдиха присъствието си в тура с още един триумф в Париж. Въпреки че общата им възраст е 81 години!

„Това е част от едно дълго пътуване заедно“, каза Орасио на церемонията по награждаването. „Прекрасното време, което прекарваме, не само на турнири, но и всеки ден на тренировки. Надявам се да останем един до друг дълго време“, добави той.

След това той отбеляза с нотка хумор и надежда: „Аз съм на 41 години и това е един от най-добрите моменти в кариерата ми, така че никога не е твърде късно за никого“.

На последвалата пресконференция те продължиха да говорят за възрастта си и дълголетието си. „Когато си дете, мислиш само да отидеш на корта и нямаш нищо друго в главата си. В крайна сметка, когато станеш професионалист, играта става твоя професия, има много повече неща, замесени“, обясни Гранолерс.

„Но, в крайна сметка, на 40-годишна възраст, която имаме, ако няма страст, наистина е много сложно, нали? Защото можете да си представите, че сме преминали през всякакви ситуации в нашите кариери на сингъл и сега, с тази на двойки, се наслаждаваме на тази трета младост“, добави той.

И двамата имаха солидни кариери на сингъл, Гранойерс спечели 4 титли от ATP и достигна до 19-то място в света, Себальос има една титла от ATP и най-добрата му позиция в кариерата беше 39-та. С дисциплината двойки обаче те достигнаха върхове, невъзможни, ако бяха останали в индивидуалната зона.

„Растеш с желанието да станеш играч на сингъл, но тенис кариерата те води по различни пътища. Когато играехме на сингъл, и на двамата ни вървеше добре и на двойки и дойде момент, на определена възраст, когато си помислихме, че ако искаме да играем само на двойки, можем да удължим кариерата си и да се състезаваме за титли, за неща, които на индивидуално ниво беше много трудно да постигнем“, обясни испанецът.

„Мисля, че взехме добро решение, защото в края на кариерата си ще имаме титли от Големия шлем, които иначе не бихме имали“, подчерта той.

Веднага Себайос заяви пълното си съгласие. „Мисля, че през толкова дълга кариера намираш начини да се адаптираш. Винаги съм харесвал двойките, но, разбира се, исках да се опитам да дам всичко от себе си на сингъл. Когато почувствах, че съм достигнал лимита на кариерата си на сингъл, реших, че моят начин да се адаптирам е чрез двойките“, призна аржентинецът, който победи Рафаел Надал за единствената си титла на сингъл, Виня дел Мар 2013.

„Искам да се опитам да постигна цели, които бяха невъзможни за постигане на сингъл, честно казано. Това беше начин да се преродя в тази кариера и наистина съм много благодарен за решението, което взех сам със себе си, със семейството си, с екипа си и ето ни тук, наслаждавайки се на този момент. Както се наслаждавах на всяка победа на сингъл, днес се наслаждавам на тази на двойки по същия начин“, завърши аржентинецът.

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