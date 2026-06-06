Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гранойерс и Себайос спечелиха за втора поредна година титлата при двойките от "Ролан Гарос"

Гранойерс и Себайос спечелиха за втора поредна година титлата при двойките от "Ролан Гарос"

  • 6 юни 2026 | 13:58
  • 422
  • 0
Гранойерс и Себайос спечелиха за втора поредна година титлата при двойките от "Ролан Гарос"

Испанецът Марсел Гранойерс и аржентинецът Орасио Себайос спечелиха за втора поредна година титлата при мъжките двойки на "Ролан Гарос". Във финала те се наложиха с 6:4, 6:2 над британеца Хенри Патън и финландеца Хари Хелиовара, за които остава утехата, че от новата седмица ще се изкачат до номер 1 в световната ранглиста.

Гранойерс и Себайос нямаха почти никакви затруднения да стигнат до победата за само час и 17 минути. Тяхното най-голямо предимство дойде от много по-добрата игра на първи сервис - 83 процента вкаран начален удар срещу само 52 за финландеца и британеца. По този начин испанецът и аржентинецът спечелиха шест поредни гейма в края на първия и началото на втория сет, което им осигури успеха в мача.

За победителите това е трета титла от турнирите от “Големия шлем”, като те спечелиха и Откритото първенство на САЩ през миналата година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Коболи за първия си финал в Шлема: Почти се разплаках

Коболи за първия си финал в Шлема: Почти се разплаках

  • 6 юни 2026 | 11:25
  • 1433
  • 0
За последно Надал го беше правил - необичайно е да се откажеш от полуфинал в Шлема

За последно Надал го беше правил - необичайно е да се откажеш от полуфинал в Шлема

  • 6 юни 2026 | 10:25
  • 7374
  • 0
Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

  • 6 юни 2026 | 08:00
  • 9716
  • 17
Зверев: С Коболи сме големи приятели, чакам с нетърпение финала

Зверев: С Коболи сме големи приятели, чакам с нетърпение финала

  • 5 юни 2026 | 22:43
  • 2113
  • 0
Ясен е финалът при мъжете на "Ролан Гарос"

Ясен е финалът при мъжете на "Ролан Гарос"

  • 5 юни 2026 | 20:20
  • 13330
  • 0
Изненада в Париж: Съперникът на Зверев си проби път до финала на "Ролан Гарос" без игра

Изненада в Париж: Съперникът на Зверев си проби път до финала на "Ролан Гарос" без игра

  • 5 юни 2026 | 20:18
  • 11038
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

  • 6 юни 2026 | 13:47
  • 8122
  • 15
“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

  • 6 юни 2026 | 14:56
  • 671
  • 0
Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

  • 6 юни 2026 | 13:17
  • 12716
  • 29
Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

Левски не спира - френски нападател е все по-близо до "Герена"

  • 6 юни 2026 | 09:41
  • 16097
  • 53
Перес: Има техен начин да правят нещата... и мой, който е да продължавам да печеля

Перес: Има техен начин да правят нещата... и мой, който е да продължавам да печеля

  • 6 юни 2026 | 14:35
  • 1026
  • 1
Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

Мира Андреева или Мая Хвалинска? “Ролан Гарос” очаква новата си шампионка

  • 6 юни 2026 | 08:00
  • 9716
  • 17