Гранойерс и Себайос спечелиха за втора поредна година титлата при двойките от "Ролан Гарос"

Испанецът Марсел Гранойерс и аржентинецът Орасио Себайос спечелиха за втора поредна година титлата при мъжките двойки на "Ролан Гарос". Във финала те се наложиха с 6:4, 6:2 над британеца Хенри Патън и финландеца Хари Хелиовара, за които остава утехата, че от новата седмица ще се изкачат до номер 1 в световната ранглиста.

Гранойерс и Себайос нямаха почти никакви затруднения да стигнат до победата за само час и 17 минути. Тяхното най-голямо предимство дойде от много по-добрата игра на първи сервис - 83 процента вкаран начален удар срещу само 52 за финландеца и британеца. По този начин испанецът и аржентинецът спечелиха шест поредни гейма в края на първия и началото на втория сет, което им осигури успеха в мача.

За победителите това е трета титла от турнирите от “Големия шлем”, като те спечелиха и Откритото първенство на САЩ през миналата година.

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Снимки: Gettyimages