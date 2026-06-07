Брайс Мичъл обърна мач със събмишън в последните секунди

Брайс Мичъл не се отказа да търси събмишън до самия край на мача си.

По време на галавечерта UFC Вегас 118 в събота, Мичъл записа втора победа в категория петел в октагона, след като отказа 21-годишния проспект Сантяго Луна в последните секунди на битката им.

Луна прие да се изправи срещу Брайс Мичъл само с девет дни предизвестие, замествайки Виктор Хенри, който беше принуден да се оттегли поради контузия в коляното. Непобеденият до този момент мексикански боец се оказа достоен съперник за Мичъл, но в крайна сметка отстъпи пред по-опитния си опонент. Луна не се страхуваше да изпробва граплинга си срещу Мичъл, но именно това допринесе за поражението му, тъй като Мичъл се преборваше за по-добри позиции по време на целия двубой.

Когато Мичъл отново зае доминираща позиция в края на третия рунд, той си осигури събмишън с триъгълник с ръце само осем секунди преди финалния гонг. След мача Мичъл похвали Луна за това, че е приел двубоя и му е дал възможност да се състезава в съботната вечер.

Мичъл (19-3) преди се състезаваше в категория перо, но сега намира успех в дивизията до 61 кг, като с тази победа подобри общия си баланс в UFC на 10-3. От друга страна, Луна (8-1) записва първата си загуба в девет професионални двубоя.

THUG NASTY AIN'T LEAVING ANYTIME SOON!



Bryce Mitchell is now 2-0 at 135lbs after this submission!



[ #UFCVegas118 | 📺 @paramountplus ] pic.twitter.com/ayX8q7QMgK — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 7, 2026

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