Брайс Мичъл обърна мач със събмишън в последните секунди

Брайс Мичъл не се отказа да търси събмишън до самия край на мача си.
По време на галавечерта UFC Вегас 118 в събота, Мичъл записа втора победа в категория петел в октагона, след като отказа 21-годишния проспект Сантяго Луна в последните секунди на битката им.
Луна прие да се изправи срещу Брайс Мичъл само с девет дни предизвестие, замествайки Виктор Хенри, който беше принуден да се оттегли поради контузия в коляното. Непобеденият до този момент мексикански боец се оказа достоен съперник за Мичъл, но в крайна сметка отстъпи пред по-опитния си опонент. Луна не се страхуваше да изпробва граплинга си срещу Мичъл, но именно това допринесе за поражението му, тъй като Мичъл се преборваше за по-добри позиции по време на целия двубой.
Когато Мичъл отново зае доминираща позиция в края на третия рунд, той си осигури събмишън с триъгълник с ръце само осем секунди преди финалния гонг. След мача Мичъл похвали Луна за това, че е приел двубоя и му е дал възможност да се състезава в съботната вечер.
Мичъл (19-3) преди се състезаваше в категория перо, но сега намира успех в дивизията до 61 кг, като с тази победа подобри общия си баланс в UFC на 10-3. От друга страна, Луна (8-1) записва първата си загуба в девет професионални двубоя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google