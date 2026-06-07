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  3. Габриел Бонфим нанесе трета поредна загуба на Белал Мохамед

Габриел Бонфим нанесе трета поредна загуба на Белал Мохамед

  • 7 юни 2026 | 07:17
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Габриел Бонфим нанесе трета поредна загуба на Белал Мохамед

Габриел Бонфим се утвърди като претендент за титлата в категория до 77 килограма.

В събота бразилецът се изправи пред най-голямото изпитание в своята ММА кариера, срещайки бившия шампион в полусредна категория Белал Мохамед в главния двубой на UFC Вегас 118. Бонфим премина теста с отличие, надигравайки съперника си в продължение на 25 минути. Той не само се справи с предизвикателството, но и направи най-доброто представяне в кариерата си, като напълно доминираше Мохамед в стойка с прецизен бокс и остри лоу кикове.

Мохамед не заложи на борбата си в началото на битката и опита събаряне едва в третия рунд. Опитът за поваляне бе защитен и надиграването в стойка продължи до финалния гонг. След края на битката и тримата съдии бяха отсъдили резултати 50-45 за Бонфим. След това той предизвика друг бивш шампион в категорията за следващия си двубой – Джак Дела Мадалена.

„Джак Мадалена, бъди готов“, каза Бонфим чрез преводач от португалски. „Ти си точно там. Ти си следващият ми опонент. Току-що влязох в топ 5 и искам да бъда активен. Ти си следващият.“

За Мохамед загубата бе трета поредна, откакто спечели титлата на UFC в полусредна категория през юли 2024 г.

Вижте и останалите резултати от събитието:

Брендън Алън победи Едмен Шабазян с единодушно съдийско решение

Том Нолан победи Фарес Зиам с единодушно съдийско решение

Брайс Мичъл победи Сантяго Луна със събмишън, Рунд 3

Иво Бараниевски победи Джуниър Тафа с ТКО, Рунд 1

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