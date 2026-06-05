Калчев и Механджийски продължават битката за медалите на Свети Влас Beach Pro Tour

Основната схема на третото издание на Свети Влас Beach Pro Tour от категория Фючърс стартира днес на кортовете на Venid Beach с участието на общо осем български двойки при мъжете и жените. През първия ден от същинската фаза на турнира българските представители се изправиха срещу силна международна конкуренция, а най-добро представяне записаха Димитър Калчев и Димитър Механджийски.
Свети Влас Beach Pro Tour стартира с българска победа и гръмотевична буря
Българската двойка, която е и с най-висок ранкинг сред родните участници, започна убедително участието си в груповата фаза. В първата си среща за деня Калчев & Механджийски демонстрираха стабилна игра и надиграха чехите Томаш Пала и Ондрей Шотола с 2:0 (21:16, 21:16). Шотола е брат на чешкия национал Марек Шотола, а успехът на българите затвърди амбициите им за силно представяне в надпреварата.
Във втория си двубой за деня Калчев & Механджийски се изправиха срещу миналогодишните финалисти в турнира - сърбите Марко Макарич и Джордже Класнич. Залогът беше първото място в групата и директно класиране за 1/4-финалите. Сръбският тандем спечели с 2:0 гейма, но резултатът не отразява напълно равностойния характер на срещата. Особено драматична беше втората част, в която българите бяха съвсем близо до изравняване, преди да отстъпят с 24:26. Така Калчев и Механджийски завършиха на втора позиция в групата и утре ще играят плейофен двубой за място сред най-добрите осем в турнира.
При жените българските двойки също имаха трудни съперници още в първия ден от основната схема. Дарина Киндова и Елеонора Дичева изиграха най-оспорвания двубой сред родните представителки. Те се изправиха срещу американките Линдстром & Коукли и след здрава битка отстъпиха с 1:2 (16:21, 21:17, 7:15).
Ева Петрова и Стефани Кьосева не успяха да намерят противодействие срещу украинките Лазаренко & Курникова и загубиха с 0:2 (14:21, 10:21). Вили Ценова и Рая Ценова също записаха поражение с 0:2 от аржентинския тандем Хилиаза & Абдала, а Ивет Гавраилова и Антония Николова отстъпиха пред французойките Дюпен & Кина.
При мъжете Георги Братоев и Валентин Братоев, които получиха уайлд кард от организаторите, показаха добра игра срещу поставените под №1 в схемата австрийци Фридъл & Шнетцер. Въпреки достойното представяне българите загубиха с 0:2 (17:21, 13:21). Георги Антов и Константин Митев също имаха тежко изпитание срещу силния украински тандем Лихацки & Лихацки, като отстъпиха с 0:2 (15:21, 14:21).
Надпреварата в Свети Влас продължава утре с елиминационните двубои, които ще определят участниците в четвъртфиналите. Българските надежди за класиране сред най-добрите осем са свързани най-вече с Димитър Калчев и Димитър Механджийски, които продължават участието си в турнира и ще се борят за място в заключителната фаза на престижната надпревара.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google