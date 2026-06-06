Херо: Показахме доброто лице на нашия град

Димитър Димитров говори след "Мача на Надеждата" в Бургас. Херо беше един от тримата треньори начело на българския отбор, който загуби с 3:4 от тима на световните звезди.

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

"Голяма емоция! Не очаквах чак толкова много хора. Показахме доброто лице на нашия град. Изключително съм горд и радостен от това присъствие, което показаха хората. Надявам се да сме дали надежда на хората, които се борят", каза Димитров.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google