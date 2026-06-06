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  3. Херо: Показахме доброто лице на нашия град

Херо: Показахме доброто лице на нашия град

  • 6 юни 2026 | 20:21
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Димитър Димитров говори след "Мача на Надеждата" в Бургас. Херо беше един от тримата треньори начело на българския отбор, който загуби с 3:4 от тима на световните звезди.

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"Голяма емоция! Не очаквах чак толкова много хора. Показахме доброто лице на нашия град. Изключително съм горд и радостен от това присъствие, което показаха хората. Надявам се да сме дали надежда на хората, които се борят", каза Димитров.

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