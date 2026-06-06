Янаки Милев отпадна на полуфиналите в Словения

Националът на България за Купа “Дейвис” Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Любляна (Словения) с награден фонд 15 000 долара.

22-годишният Милев, който е поставен под номер 5 в схемата, допусна поражение във втория си мач за деня от швейцареца Дилан Дитрих с 6:7(6), 1:6 за час и 43 минути на корта.

Милев се класира за полуфинал в Словения

Българинът преодоля пасив от 2:4 в първия сет, успя да изравни 4:4, след което се стигна до тайбрек. В него националът беше догонващ в резултата, стигна до 6:6, но загуби следващите две разигравания, а с това и първата част. Във втория сет след 1:1 той загуби пет поредни гейма и приключи участие в надпреварата.

По-рано днес Милев елиминира преминалия през квалификациите представител на домакините Вид Мохар с 6:7(5), 6:3, 6:3 за два часа и 29 минути.

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