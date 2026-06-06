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  3. Милев се класира за полуфинал в Словения

Милев се класира за полуфинал в Словения

  • 6 юни 2026 | 13:00
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Милев се класира за полуфинал в Словения

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Любляна (Словения) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният Милев, който е поставен под номер 5 в схемата, победи преминалия през квалификациите представител на домакините Вид Мохар с 6:7(5), 6:3, 6:3 за два часа и 29 минути. Двубоят беше прекъснат вчера и се доигра днес.

Българинът успя да навакса пасив от 3:5, но загуби първия сет след тайбрек. Във втората и третата част той доминираше и без проблеми стигна до крайния успех.

По-късно днес Милев ще играе за място на финала срещу швейцареца Дилан Дитрих.

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