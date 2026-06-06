Звездни играчи от "Мача на Надеждата" получиха уважение

Ден преди благотворителния "Мач на Надеждата" в Бургас, организиран от Фондация "Стилиян Петров", мнозина от участниците бяха приятно изненадани. Привърженици от фен клуба на Манчестър Сити специално бяха пристигнали за среща в хотела в курорта Свети Влас, в който бяха отседнали звездите във футболното събитие.

Важна информация за феновете относно организацията на "Мача на Надеждата" в Бургас

Интересен бе случаят с варненската група, която пристигна със стар модел Пежо, което се оказа, че е имало технически проблем по пътя. Въпреки всичко, фенове от морската ни столица пристигнаха благополучно. Много голям интерес предизвикаха бившите играчи на Сити, появата на които предизвика бурни овации. Джо Харт и Ричард Дън получиха специални подаръци от фен клуба, а след това последва фотосесия и охотно раздаване на автографи.

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Подаръци бяха предвидени и за българските играчи на Ман Сити Мартин Петров и Валери Божинов. Останалите звездни играчи също си направиха снимки за спомен с почитателите на британския футбол.



Пламен Трендафилов

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