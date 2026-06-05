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Важна информация за феновете относно организацията на "Мача на Надеждата" в Бургас

  • 5 юни 2026 | 20:18
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Важна информация за феновете относно организацията на "Мача на Надеждата" в Бургас

Във връзка с провеждането на предстоящия благотворителен "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас, организаторите от Фондация "Стилиян Петров" съвместно с органите на реда информират гражданите относно начините, по които посетителите могат да паркират своите автомобили.

С цел превенция и правилно управление на потоците от хора не е разрешен достъпът на превозни средства до прилежащите на стадиона паркинги. За улеснение на жителите на Бургас и гостите на града са осигурени следните четири алтернативни зони за паркиране:

Любо Пенев с емоционално обръщение за "Мача на надеждата"
Любо Пенев с емоционално обръщение за "Мача на надеждата"

- Паркинг "Арена"
- Паркинг "Гурко"
- Паркинг на Бургаския държавен университет (БДУ)
- Търговски център "Мол Плаза" – Етаж 2

Допълнително се съобщава, че "Зелената зона" в района на стадиона ще бъде налична, но организаторите на събитието съветват феновете да изберат алтернативен начин на придвижване или да изберат един от посочените паркинги по-горе в текста. Градският транспорт в Бургас е отлично развит и удобен, така че използването на автобусните линии също е страхотна опция за бързо и лесно придвижване до стадиона.

Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"
Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

ДОСТЪП ДО СТАДИОНА:

За достъп до стадиона ще бъдат отворени 4 входа:

Сектор А - вход 6
Сектор В - вход 1, 2, 3

През вход 1 ще можете да влезете до сектор Б и блок 1, 2, 3, 4 на Сектор А

През вход 6 на Сектор А можете да влезете в Сектор Г и блок 5, 6, 7 и 8 на Сектор А

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