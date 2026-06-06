Как "Ролан Гарос" стана печатница за пари

„Ролан Гарос“ вече е икономическа машина, способна да генерира приходи, близки до 400 милиона евро. Парижкият турнир, собственост на Френската федерация по тенис, през последните години изгради все по-развит бизнес модел, основан на телевизионни права, гостоприемство (т.нар. "хоспиталити" услуги), продажба на билети, спонсорства и мърчандайзинг.

Както обяснява Gazzetta dello Sport, едно от перата, които са нараснали най-много, е "hospitality" сегментът, насочен както към корпоративни клиенти, така и към фенове с по-високи финансови възможности. Офертата включва над 50 зони в рамките на комплекса — частни просторни ложи, ложи край корта и премиум услуги. От 2021 г., когато бяха въведени вечерните сесии, приходите от "hospitality" са се увеличили с почти 50%.

Степента на заетост е 98%, а това перо вече формира около 20% от оборота на турнира. При приходи от 395 милиона евро през 2025 г. и очаквани поне 400 милиона евро в настоящото издание, това означава, че услугите по гостоприемство генерират около 80 милиона евро. Тази сума сама по себе си е достатъчна, за да покрие целия награден фонд за играчите, който е 61,7 милиона евро, включително по 2,8 милиона евро за победителите на сингъл при мъжете и жените.

Именно съотношението между приходите на турнира и наградния фонд е в центъра на дебата между най-добрите играчи и организаторите на турнирите от Големия шлем. След публикуването на цифрите за изданието през 2026 г. топ тенисистите подчертаха, че наградите представляват едва 15% от приходите на „Ролан Гарос“ — дял, по-нисък от исканите 22%, с които мейджър турнирите да се доближат до т.нар. общи събития на ATP и WTA.

Синер и Сабаленка поведоха протеста на играчите на "Ролан Гарос"

Засега протестът остава в умерени рамки - пресконференции, ограничени до 15 минути и общо намаляване на медийната активност. Френската федерация по тенис започна разговори с агентите на играчите, сред които е и Алекс Витур, мениджърът на Яник Синер, като се ангажира да отговори на предложенията през следващите седмици.

Тежестта на телевизионните права

Най-значимото перо в приходите остават телевизионните права, оценявани на около 140 милиона евро. „Ролан Гарос“ се излъчва по над 170 телевизионни канала и дигитални платформи в 220 държави, като през 2025 г. са отчетени 324 милиона зрители.

За разлика от други събития в тура, турнирите от Големия шлем управляват директно всички основни източници на приходи. Това е решаващ елемент спрямо например турнирите от сериите "Мастърс", където медийните приходи са централизирани и се управляват от ATP. При турнира в Рим например Италианската тенис федерация не управлява директно телевизионните приходи.

От 2025 г. влезе в сила и 10-годишното споразумение с Warner Bros. Discovery за излъчването на турнира в Съединените щати по TNT Sports. Стойността на договора е 65 милиона долара годишно, срещу 12 милиона долара, които преди това плащаше NBC.

Билети, спонсори и откриващата седмица

Към hospitality приходите се добавят около 70 милиона евро от продажба на билети. И този показател расте: в настоящото издание се очакват над 700 000 зрители, докато Opening Week отбеляза нов рекорд със 138 000 посетители — ръст от 35% спрямо 2025 г.

Използването на седмицата преди началото на основната схема се превърна в един от централните елементи на икономическия модел на турнира. На практика търговската активност се разпростира върху три седмици, увеличавайки потенциала за приходи от билети, премиум услуги, спонсори и мърчандайзинг.

Спонсорствата носят около 80 милиона евро, благодарение на портфолио от 22 партньора. Основният партньор остава BNP Paribas, свързан с „Ролан Гарос“ от 1973 г. и наскоро подновил договора си до 2031 г. Банковата група допринася за почти една четвърт от общите приходи от спонсори.

Мърчандайзингът носи 30 милиона евро

Последният голям източник на приходи е мърчандайзингът, който генерира около 30 милиона евро. Дейността се управлява вътрешно от Френската федерация по тенис чрез компанията La Griffe. Продуктовите линии са достъпни през цялата година, като основната част се произвежда директно, а друга част е свързана с лицензионни споразумения с марки като Lacoste.

Сред най-продаваните продукти са шапките: по време на всяко издание се продават около 100 000 броя. И това перо допринася за общия растеж на турнира, чиито приходи са се увеличили от около 250 милиона евро през 2022 г. до ниво, което днес е близо до, а потенциално и над, 400 милиона евро.

Шлемът финансира френския тенис

„Ролан Гарос“ представлява около 87% от общите приходи на Френската федерация по тенис. На практика турнирът от Големия шлем финансира голяма част от националното тенис движение, както и управлението на комплекса Porte d’Auteuil, който днес се използва през годината и за събития по баскетбол, бокс и скейтборд.

Това е един от аргументите, използвани от организаторите в разговорите с играчите, заедно с над 450 милиона евро, инвестирани през годините в модернизация на инфраструктурата на турнира. Спортистите обаче продължават да настояват за увеличение на дела от приходите, който се отделя за наградния фонд, с цел той да достигне 22%.

Следващият тест ще бъде „Уимбълдън“. На 11 юни официално ще бъде обявен наградният фонд на лондонския турнир. Синер и останалите топ играчи очакват значително увеличение спрямо миналата година, когато наградният фонд беше 62 милиона, или 12,5% от оборот от почти половин милиард.

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