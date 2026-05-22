Синер и Сабаленка поведоха протеста на играчите на "Ролан Гарос"

Световната номер 1 Арина Сабаленка прекрати преждевременно пресконференцията си на „Ролан Гарос“ като част от 15-минутно ограничение върху медийните ангажименти — протест срещу размера на предлагания награден фонд.

Играчите смятат, че по-голям дял от приходите, генерирани от турнирите от Големия шлем, трябва да бъде разпределян като награден фонд. 15-минутното ограничение има за цел да символизира 15-те процента от приходите, които „Ролан Гарос“ в момента предлага.

Няколко други водещи играчи — включително световният номер 1 при мъжете Яник Синер и четирикратната шампионка от „Ролан Гарос“ Ига Швьонтек — също спазиха директивата за „работа по правилник“ по време на медийния ден в петък.

Новак Джокович, който редовно е говорил в защита на правата на играчите, не се включи в акцията, но подкрепи принципа зад нея. Сабаленка от Беларус е сред водещите гласове в дискусиите и наскоро заяви, че играчите „в някакъв момент“ ще бойкотират турнир от Големия шлем заради спора. 28-годишната тенисистка прекара пет минути с основния телевизионен партньор за интервю пред камера, преди да даде 10-минутна пресконференция за пишещите журналисти.

Тя сложи край на англоезичната част от пресконференцията си, за да остави време за въпроси от журналисти от своята страна.

„Тук съм, за да говоря с вас, защото ви уважавам“, каза Сабаленка. „Просто искахме да заявим позицията си и сме обединени — 15 минути са по-добре от нула. Както казах хиляди пъти днес, имам огромно уважение, но знаем какво се случва тук, така че много ви благодаря.“

„Липса на уважение“ и усещане, че са „игнорирани“ — какво казаха играчите?

Настоящата шампионка при жените на „Ролан Гарос“ Коко Гоф смята, че колективните действия на играчите в индивидуален спорт показват колко силни са настроенията по темата.

„Гордея се, че всички успяхме да застанем на една позиция“, каза 22-годишната американка.

Италианецът Синер посочи липса на „уважение“ към играчите, докато американецът и световен номер 8 Тейлър Фриц заяви, че са предприели тези действия, защото са се „почувствали игнорирани“.

Бившият световен номер 1 Джокович не участва, защото не е бил част от акцията или от дискусиите, довели до нея.

„Не съм бил част от процеса, разговора, планирането или вземането на решения, така че не мога да коментирам това“, каза 24-кратният шампион от Големия шлем. „Но това, което мога да направя, е да повторя собствената си позиция — че винаги съм бил на страната на играчите и съм се опитвал да защитавам техните права и по-добро бъдеще за тях. Склонни сме да забравяме колко малко са хората, които реално изкарват прехраната си от този спорт. Никога няма да спра да го споменавам и да говоря за това.“

Колективното решение на група играчи от топ 20 да ограничат медийните си ангажименти е поредната стъпка в дългогодишен спор. Играчите проведоха първоначална среща с турнирите от Големия шлем миналата година, а оттогава са се състояли и допълнителни разговори, но напредъкът не е толкова голям, колкото те биха желали.

Много тенисисти са готови да бойкотират "Големия шлем"

Основните въпроси, по които играчите искат промяна, са:

Наградният фонд — по-високо съотношение между наградния фонд и приходите, като признание за приноса на играчите към финансовия успех на турнирите, както и повече средства, достигащи до по-ниско ранкираните състезатели.

Грижата за играчите — колко са готови да допринасят турнирите от Големия шлем към фондове за пенсии, здравеопазване и майчинство.

Повече консултации — играчите искат да имат думата при важни решения, вземани от турнирите от Шлема, за да се облекчат изтощителните графици, късните завършеци на мачове и удължените турнири.

Групата е поискала от турнирите от Големия шлем до 2030 г. да изплащат 22% от приходите си като награден фонд, като твърди, че 15-те процента, предлагани от „Ролан Гарос“, са недостатъчни. Тази година наградният фонд на „Ролан Гарос“ е увеличен с 9.5%, но годишното увеличение на US Open миналата година беше 20%, а на Australian Open през януари — почти 16%.

Турнирният директор на „Ролан Гарос“ Амели Моресмо заяви, че е „много тъжна“ от действията на играчите, но остава „дълбоко уверена“, че проблемът ще бъде решен. Моресмо и президентът на Френската тенис федерация Жил Моретон трябва да се срещнат в петък с бившия председател на WTA Лари Скот, който представлява играчите в спора.

Участващите в акцията играчи не пожелаха да коментират дали бойкот на турнирите от Големия шлем може да бъде следващата им стъпка.

„Не знам дали искам да започна да хвърлям думата с „б““, каза Фриц. „Не мисля, че трябва да отправяме толкова големи заплахи, освен ако не сме напълно готови да ги изпълним. Но ако се стигне до момент, в който нещо трябва да се промени, защото сме игнорирани, тогава това е разговор, който трябва да се проведе.“

Правилата на турнирите от Големия шлем гласят, че всички играчи в основната схема са длъжни да участват в „основни медийни възможности“ преди и по време на турнира, „за да подпомогнат ангажираността към спорта“. Медийните сесии трябва да „позволят на играчите да изразят мнението си за своето представяне и да осигурят ценна видимост пред медиите и феновете“.

Играч може да бъде глобен с до 50 000 паунда, ако изобщо не се яви — освен ако не е била съобщена основателна причина на управляващите органи. Играчите, които изпълниха основните си ангажименти в петък, но напуснаха след 15 минути, няма да бъдат наказани.

