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  3. Шефът на Ферари пропуска квалификационния ден в Монако заради медицински проблем

Шефът на Ферари пропуска квалификационния ден в Монако заради медицински проблем

  • 6 юни 2026 | 11:59
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Ръководителят на Ферари Фредерик Васьор ще пропусне днешния квалификационен ден преди Гран При на Монако заради медицински проблем, съобщиха от лагера на Черните кончета.

„Фред Васьор няма да бъде на пистата днес. След медицински прегледи Фред ще остане под наблюдение в местно медицинско съоръжение. Никаква допълнителна медицински информация няма да бъде предоставяна. Пожелаваме на Фред бързо възстановяваме и нямаме търпение да го видим обратно на пистата в най-скоро време“, написаха от Ферари.

Във вчерашните тренировки в Княжеството пилотите на Скудерията заеха първите две позиции и в двете сесии. В първата от тях Шарл Леклер оглави класирането пред Люис Хамилтън, след което двамата размениха местата си във втория час за подготовка.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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