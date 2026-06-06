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Шарл Леклер призна, че не се чувства уверен в колата на Ферари в Монако

  • 6 юни 2026 | 11:23
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Шарл Леклер изглеждаше много бърз в рамките на петъчните тренировки преди домашната си Гран При на Монако, след като даде едно първо и едно второ време в тях.

Въпреки това силно представяне обаче, монегаскът призна пред медиите в края на деня, че в момента не е много уверен в своя автомобил, тъй като продължава да изпитва проблеми във фазите на спиране. Те се проявиха за първи път в Канада преди две седмици, а вчера Леклер неколкократно блокира предните си гуми и продължи към зоните за сигурност в Княжеството.

Хамилтън поведе пред Леклер и Верстапен във втората тренировка в Монако
Хамилтън поведе пред Леклер и Верстапен във втората тренировка в Монако

„За съжаление през последните два уикенда аз имам проблеми със спирачките, от моя страна аз страдам с това в момента. Опитваме се да намерим решение. Все още не сме намерили такова, но работим по въпроса и ще се опитаме да направим крачка напред утре. Във втората тренировка аз загубих малко увереност заради този проблем.

„Ситуацията просто е много сложна. Комбинация от няколко неща е, а в Монако очевидно е трудна писта, а и аз не съм много уверен в спирачките в момента. Затова допуснах малко повече грешки през последните два уикенда, когато блокирах повече гумите си в спиранията, просто е доста по-сложно“, обясни Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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