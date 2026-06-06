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Хамилтън: Все още не сме отключили пълния ни потенциал

  • 6 юни 2026 | 11:54
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Люис Хамилтън имаше много оптимистичен петъчен ден преди Гран При на Монако, в който той даде второ време в първата тренировка, след което оглави класирането в края на втория час за подготовка в Княжеството.

В края на деня пилотът на Ферари застана пред медиите и заяви, че още от първите си обиколки за уикенда се е почувствал добре в колата си. Той също така добави, че Черните кончета все още не са отключили пълния си потенциал на уличното трасе в Княжеството.

Хамилтън поведе пред Леклер и Верстапен във втората тренировка в Монако
Хамилтън поведе пред Леклер и Верстапен във втората тренировка в Монако

„Като цяло беше позитивен ден, чувството в колата беше добро още от първите обиколки. Отборът свърши солидна работа с промените между двете сесии и ние успяхме да изпълним нашата програма без значителни проблеми.

„Монако винаги е трудно предизвикателство с неравностите и близостта на стените, така че не е лесно да се намери правилният баланс. Все още имаме потенциал за отключване и тази вечер ще се фокусираме върху детайлите, защото разликите са много малки тук и имаме много работа за вършене преди квалификацията“, обясни седемкратният световен шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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