Хамилтън: Все още не сме отключили пълния ни потенциал

Люис Хамилтън имаше много оптимистичен петъчен ден преди Гран При на Монако, в който той даде второ време в първата тренировка, след което оглави класирането в края на втория час за подготовка в Княжеството.

The sun sets on Friday in Monte Carlo 🌅 pic.twitter.com/3R7jZA8J9t — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 5, 2026

В края на деня пилотът на Ферари застана пред медиите и заяви, че още от първите си обиколки за уикенда се е почувствал добре в колата си. Той също така добави, че Черните кончета все още не са отключили пълния си потенциал на уличното трасе в Княжеството.

Хамилтън поведе пред Леклер и Верстапен във втората тренировка в Монако

„Като цяло беше позитивен ден, чувството в колата беше добро още от първите обиколки. Отборът свърши солидна работа с промените между двете сесии и ние успяхме да изпълним нашата програма без значителни проблеми.



„Монако винаги е трудно предизвикателство с неравностите и близостта на стените, така че не е лесно да се намери правилният баланс. Все още имаме потенциал за отключване и тази вечер ще се фокусираме върху детайлите, защото разликите са много малки тук и имаме много работа за вършене преди квалификацията“, обясни седемкратният световен шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages