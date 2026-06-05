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Черна гора изпусна Словакия

  • 5 юни 2026 | 23:56
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Черна гора изпусна Словакия

Словакия и Черна гора направиха 2:2 в контрола, играна в Кошице. След като преди няколко дни надвиха България с 1:0, черногорците бяха близо до още един успех на чужд терен, но попадение на Ондрей Дуда в 74-тата минута донесе равенството на Словакия.

Домакините започнаха по-силно и в 4-тата минута вече имаха аванс, след като се възползваха от грешка на противниковата защита, а Роберт Боженик предоля Мишо Дублянич. Малко по-късно Петер Пекарик пропусна да вкара втори гол за словаците, а в 24-тата минута беше заменен и изпратен с бурни овации в 139-ия си и последен мач за националния отбор.

Черна гора се активизира в края на полувремето, когато Милутин Осмаич се разписа за 1:1. Смените на Мирко Вучинич направиха игратана "соколите" още по-динамична. В 66-ата минута Осмаич реализира дузпа за черногорците, но Словакия не се предаде и в 74-тата минута Дуда оформи финалния резултат.

И за двата отбора това беше последна проверка преди началото на мачовете от Лигата на нациите през есента.

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