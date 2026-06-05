Григор Димитров получи "уайлд кард" за АТР турнир

Григор Димитров получи "уайлд кард" за турнира от категория АТР 250 в Бостад, който ще се проведе между 13 и 19 юли.

Григор Димитров и Иван Иванов ще участват на турнир в Дъблин

Ето какво написаха от организаторите по повод новината:

"С огромен ентусиазъм приветстваме завръщането на Григор Димитров в Бостад и на Nordea Open това лято — за първи път от 2013 година насам. Изключително популярният българин с красив стил на игра ще направи третото си участие в Бостад, а да го гледаш как се движи с лекота по тенис корта е истинска наслада за окото.

Той получава една от "уайлд картите" на турнира и ще изиграе първия си мач в понеделник или вторник.

Най-високо класиране: №3

Титли в кариерата: 9

Най-голяма титла: ATP Finals

Най-добър резултат в Бостад: полуфинал — 2012 и 2013 г."

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