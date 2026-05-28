Григор Димитров и Иван Иванов ще участват на турнир в Дъблин

Григор Димитров е подал заявка за участие на силен “Чаланджър 75” в Дъблин. Надпреварата ще се проведе от 14 до 20 юни на тревните кортове на Elm Park Golf & Sports Club, като това е първият турнир от такъв ранг на ирландска земя от близо 20 години насам.

Събитието обещава висококачествен тенис, тъй като е в седмицата преди квалификациите за “Уимбълдън” и участниците ще искат да натрупат точки за ранглистата и да навлязат във форма за сезона на трева.

В списъка и надеждата на българския тенис Иван Иванов, който тази година ще дебютира при мъжете на “Уимбълдън”. Той получи правото да участва в квалификациите в Лондон благодарение на триумфа му в юношеския турнир през миналата година. Това беше една от общо двете спечелени от него титли в Големия шлем.

"Радваме се да приветстваме отново АТР Чаланджър Тур в Ирландия за първи път от осемнадесет години и очакваме с нетърпение да посрещнем някои от най-добрите изгряващи таланти в света, които на тревата на Elm Park ще загреят за “Уимбълдън”. Това ще бъде още едно фантастично тенис събитие, което нашата огромна играеща общност ще подкрепи. Насърчаваме феновете в цяла Ирландия да си вземат билети рано и да бъдат част от този исторически момент за тениса в Ирландия”, заяви Кевин Куин, главен изпълнителен директор на Тенис Ирландия.