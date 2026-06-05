Хамилтън още не е разговарял с Ферари за удължаване на договора си

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън заяви пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Монако, че все още не е разговарял с Ферари за възможността да удължи договора си със Скудерията.

All aboard to FP1 🔜 pic.twitter.com/odyYRWAFf1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 5, 2026

Хамилтън премина в Маранело в началото на 2025 година с договора с 2+1 години, като опцията за активиране на клаузата за сезон 2027 се държи от пилота. Така на практика бъдещето на Хамилтън във Ферари е сигурно поне до края на следващата година, а самият той не крие амбициите си да продължи да се състезава във Формула 1 още дълго. Въпреки това британецът все още не е започнал да разговаря с отбора си за нов договор.

И с новия договор Леклер ще получава по-малко пари от Хамилтън?

„Не, все още има време – отговори Хамилтън, когато беше попитан дали е започнал преговорите. – Имам още доста време. Не са мисли или разговори, в които се въвличам сега.“

Леклер: Никога не съм обмислял раздяла с Ферари

По-рано тази седмица съотборникът на Хамилтън Шарл Леклер удължи своя договор с Ферари, като неговата продължителност не беше съобщена официално. Запознати обаче информират, че контрактът на монегаска с Черните кончета е до края на сезон 2028.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages